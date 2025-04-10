الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

إخماد حريق نشب في شقة قبل وصول اللهب إلى الوحدات المجاورة بالفيوم

سيارة إطفاء، فيتو
سيارة إطفاء، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بالدور الثاني بأحد الأبراج السكنية بعزبة مأمون بدائرة مركز شرطة قسم ثان الفيوم، وتشير المعاينة الأولية إلى أن الحريق شب بسبب ماس كهربائى، دون وقوع إصابات بشرية.

ماس كهربائي في شقة سكنية بعزبة مأمون

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ من أهالي عزبة مأمون بحي الصوفي، عن نشوب حريق داخل إحدى الشقق بأحد الأبراج السكنية، وعلى الفور، انتقلت سيارات المطافئ إلى مكان البلاغ، وصاحبتها سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي مصابين باختناق أو حروق جراء الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي الوحدات السكنية المجاورة، ولم يخلف الحريق أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وتفحمت كل محتويات الشقة.

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وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الفيوم، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

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