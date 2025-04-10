الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

إغلاق مطعم شهير في العمرانية بعد ضبط 40 كيلو لحوم فاسدة

إغلاق مطعم شهير بالعمرانية،
إغلاق مطعم شهير بالعمرانية، فيتو

أغلقت قوات مباحث التموين  بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، مطعم شهير بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك خلال حملة تفتيش مكبرة أسفرت بضبط عدد من المخالفات داخل المحل و عدم وجود ترخيص، أو شهادات صحية و٤٠ كيلو لحوم وشاورما فاسدة.


كان مدير قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، قد تلقى إخطارًا من المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، مفاده، قيام حملة تموينية، بمداهمة مطعم شهير بدائرة القسم، والعثور على عدد من المخالفات شملت ضبط ٤٠ كيلو لحوم فاسدة.

وعدم وجود تصاريح للمحل أو شهادات صحية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد صاحب المحل.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان المحل، وتم مداهمته، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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مباحث التموين أمن الجيزة الجيزة قسم شرطة العمرانية

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