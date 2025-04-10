حبس سيدة أعمال شهيرة 4 أيام بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي والنصب على الشباب

قررت نيابة الأموال العامة حبس سيدة أعمال شهيرة أعمال متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى وقيامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، واستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وكانت قد القت قوات الأمن القبض علي (سيدة- مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".

وضبط بحوزة المتهمة (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان، ختم أكلاشيه، دفاتر إستلام نقدية، هاتف محمول، مبلغ مالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.

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