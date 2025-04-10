الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى 28 شهيدا

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس،بأن  28 فلسطينيا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 17  فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرين جراء القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة، مما تسبب في تدمير عدد من المنازل وسقوط ضحايا مدنيين.

ترامب يمهل رئيس وزراء الاحتلال أسبوعين 

ومن جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل رئيس وزراء الاحتلال إسرائيل بنيامين نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة.

اجتماع نتنياهو مع ترامب فى البيت الأبيض

 وذكرت الصحيفة الإسرائيلية: "بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار رئيس الوزراء نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس في غزة".

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غزة ترامب نتنياهو

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