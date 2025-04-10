الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات احتفالية إعادة افتتاح النصب التذكاري بجبل مريم (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات لإقامة فعالية افتتاح النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، ممثلي وزارات الخارجية والسياحة والآثار والثقافة، المستشار الهندسي للوزير المحافظ، معاون الوزير المحافظ للمشروعات، والجهات المعنية بالاجتماع. 

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

احتفالية النصب التذكارى 

وخلال الاجتماع تم الوقوف على آخر المستجدات لإقامة احتفالية النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بمنطقة جبل مريم، والذي يعتبر تخليدًا لرفات الجنود القتلى في الحرب العالمية الأولى، حيث أقيم على ربوة عالية تم اختيارها لكونها شاهدة على المعارك التي دارت على أرضها. 

 

وضع محافظة الإسماعيلية على الخريطة السياحية 

كما أن النصب التذكاري سيضع محافظة الإسماعيلية على الخريطة السياحية من خلال تسليط الضوء على إمكانياتها السياحية والبيئية. 

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات منها وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وهيئة قناة السويس. 

كما تم مناقشة مقترحات الترتيبات اللازمة لإقامة الاحتفالية، هذا إلى جانب عرض الأماكن المقترحة للتجميل والتطوير؛ من أجل إبراز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.  

جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 
جانب من الاجتماع، فيتو 

ومن الجدير ذكره، أن النصب التذكاري بمنطقة جبل مريم بالإسماعيلية تم افتتاحه في ٣ فبراير ١٩٣٠، والنصب من تصميم الفرنسي ميشيل روسبيتز ونفذه النحات ريموند ديلامار من الجرانيت الوردي الذي تم إحضاره من إيطاليا.
 

 

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