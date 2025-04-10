عشرات الأطباء في جيش الاحتلال يطالبون حكومة الكيان بوقف الحرب على غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن عشرات الأطباء في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال وقعوا على رسالة جديدة تدعو إلى وقف الحرب في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.

وفي السياق ذاته، أكد الإعلام العبري، أن قرابة 150 ضابطا في سلاح البحرية الإسرائيلية وقعوا رسالة تطالب الحكومة بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادة الأسرى.

150 ضابطا بسلاح بحرية جيش الاحتلال يطالبون بوقف الحرب على غزة

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن 150 ضابطا بسلاح البحرية عبروا برسالة للحكومة عن شعورهم بابتعادها عن الالتزام بإعادة الأسرى.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ضباط سلاح البحرية الإسرائيلي: نطالب بوقف الحرب وإعادة النظر في سياسة الحكومة.

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، إن رسالة ضباط البحرية قالت إن الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية وليست أمنية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس أركان جيش الإحتلال إيال زامير قرر فصل عشرات الطيارين وجنود الاحتياط الذين وقعوا عريضة لوقف الحرب في غزة.

950 طيارًا حربيًا من الاحتياط والمتقاعدين وقعوا عريضة بإعلان رفضهم للخدمة العسكرية

وكان تقرير أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت أفاد بأن 950 طيارًا حربيًا من الاحتياط والمتقاعدين، وقعوا عريضة بإعلان رفضهم للخدمة العسكرية عقب استئناف العدوان على غزة.

دعم قائد السلاح وتعزيز قدراته

وبحسب التقرير العبري، وصف الطيارين الموقّعين بأنهم يحاولون "جر سلاح الجو إلى نزاعات سياسية"، وحثهم على دعم قائد السلاح وتعزيز قدراته.

وفي سياق متصل، هدد العشرات من طيارين في الخدمة الإلزامية والاحتياطية حكومة الاحتلال بتنظيم إضراب ما لم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس، حتى لو تطلب الأمر وقف الحرب فورًا.

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