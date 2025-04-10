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رياضة

الوحدة يفوز على ضمك 0/1 ويشعل صراع قاع الترتيب في الدوري السعودي

الوحدة وضمك، فيتو
الوحدة وضمك، فيتو

نجح فريق الوحدة في إشعال الصراع في قاع ترتيب دوري روشن السعودي بالفوز على مضيفه ضمك بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي.

هدف الوحدة في ضمك وحالة الطرد

سجل هدف الوحدة والمباراة الوحيد اللاعب جونينهو باكونا في الدقيقة 52 من عمر المباراة

ولعب ضمك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 من عمر المباراة بعد قيام حكم المباراة بطرد عبدالقادر بدران بالبطاقة الحمراء.

 

ورفع الوحدة رصيده إلى 23 نقطة واستمر في المركز السابع عشر وقبل الأخير بترتيب دوري روشن، بينما احتل ضمك المركز الثاني عشر عقب الهزيمة وتوقف رصيده عند 28 نقطة.

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ضمك الوحدة دوري روشن السعودي الدوري السعودي فريق الوحدة

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