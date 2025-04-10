الوحدة يفوز على ضمك 0/1 ويشعل صراع قاع الترتيب في الدوري السعودي

نجح فريق الوحدة في إشعال الصراع في قاع ترتيب دوري روشن السعودي بالفوز على مضيفه ضمك بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي.

هدف الوحدة في ضمك وحالة الطرد

سجل هدف الوحدة والمباراة الوحيد اللاعب جونينهو باكونا في الدقيقة 52 من عمر المباراة

ولعب ضمك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 من عمر المباراة بعد قيام حكم المباراة بطرد عبدالقادر بدران بالبطاقة الحمراء.

ورفع الوحدة رصيده إلى 23 نقطة واستمر في المركز السابع عشر وقبل الأخير بترتيب دوري روشن، بينما احتل ضمك المركز الثاني عشر عقب الهزيمة وتوقف رصيده عند 28 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.