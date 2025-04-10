الشباب يواصل انتصاراته ويفوز على الخلود 0/2 في الدوري السعودي

واصل فريق الشباب مسلسل انتصاراته بمشواره في دوري روشن السعودي للموسم الجاري، بالفوز على ضيفه الخلود بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي، اليوم الخميس.

ثالث فوز على التوالي لفريق الشباب في الدوري السعودي

وحقق الشباب الفوز الثالث تواليًا في روشن على حساب الخلود، بعد الانتصار على كل من العروبة والوحدة في الجولتين الماضيتين.

سجل ثنائية الشباب كل من كريتسيان جوانكا وعبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء في الدقيقتين 12 و45+4.

وواصل حمد الله الاقتراب من عمر السومة على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، مقلصًا الفارق إلى هدفين فقط بعد زيارة مرمى الخلود.

ورفع الشباب رصيده إلى 49 نقطة ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما جمدت الهزيمة رصيد الخلود عند 31 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر.

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