هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب لهجوم سيبراني خطير أدى إلى تسريب بيانات شخصية واسعة النطاق، طالت موظفين في القطاع الخاص.

هجوم سيبراني يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

وقال الصندوق المسؤول عن إدارة التأمين الصحي والتقاعد لملايين الموظفين بالمغرب، إن "نظامه المعلوماتي استُهدف بسلسلة من الهجمات السيبرانية التي تسببت في تسريب بيانات، يجرى حاليا تحديد مصادرها وتفاصيلها بدقة".

وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول تسريب معطيات حسّاسة تتعلق برواتب نحو مليوني موظف يعملون في ما يقارب 500 ألف شركة مغربية.

ومما زاد من تعقيد الموقف أنّ التسريب نُسب إلى حساب على تطبيق تيليجرام يدعى "جبروت دي زد" أعلن تبنّيه للهجوم، والذي يحيل إلى الرمز التعريفي للجزائر على الإنترنت.



وأثارت هذه التطورات ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية وعلى المنصات الرقمية، وسط تساؤلات حول قدرة المؤسسات الرسمية على حماية بيانات المواطنين في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

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