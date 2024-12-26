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خارج الحدود

هجوم سيبراني يستهدف الخطوط الجوية اليابانية ويؤثر في رحلاتها المحلية والدولية

الخطوط الجوية اليابانية،
الخطوط الجوية اليابانية، فيتو

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية "جاپان إيرلاينز" اليوم الخميس أنها تعرضت لهجوم سيبراني قد يؤثر في الرحلات الجوية المحلية والدولية.


وأكدت متحدثة باسم "جاپان إيرلاينز" وقوع الهجوم، لكنه لم يقدم أي تحديث بشأن التأخيرات أو الإلغاءات المحتملة في الوقت الحالي.


تأخيرات وإلغاءات

وقالت المتحدثة باسم الشركة لوكالة "فرانس برس": "نؤكد أننا تعرضنا لهجوم سيبراني ونحن نتعامل مع الموقف"، مضيفة: "من المرجح أن يكون لهذا الهجوم تأثير على عمليات الرحلات في المستقبل".


وتابعت المتحدثة: "هناك احتمال لحدوث تأخيرات وإلغاءات"، لكنها أشارت إلى أن الشركة لم تتمكن من تقديم تفاصيل بشأن التأخيرات المحددة في الوقت الحالي.

وبدأ الهجوم في الساعة 7:24 صباحًا (2224 بتوقيت جرينتش)، وأثر على أنظمة الشركة الداخلية والخارجية، وفقًا لما ذكرته في منشور على منصة "إكس".

وتعد "جاپان إيرلاينز" (JAL) ثاني أكبر شركة طيران في اليابان بعد "أنّا" (ANA)، وهي أحدث شركة يابانية تتعرض لهجوم سيبراني.


وفي عام 2022، قالت الحكومة إن هجومًا سيبرانيًا كان وراء تعطل أحد موردي "تويوتا"، مما أجبر الشركة على تعليق عملياتها في مصانعها المحلية ليوم واحد.


وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "نيكونيكو" اليابانية الشهيرة لمشاركة الفيديو عن تعليق خدماتها في يونيو بسبب هجوم سيبراني واسع النطاق، حسبما أفاد مشغلها.

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