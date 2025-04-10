الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: أمريكا تمتلك "أقوى أسلحة في العالم" ولا يعلم عنها أحد شيئا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، أن بلاده تمتلك "أقوى أسلحة في العالم" ولا يعلم عنها أحد شيئا. 
 

أقوى أسلحة في العالم

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لدينا أسلحة لا يملك أدنى فكرة عنها أحد. إنها الأقوى في العالم، وأكثر تطورا حتى مما يمتلكه أي طرف آخر".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي طبيعة هذا السلاح الذي يشير إليه، أو أي تفاصيل تقنية حوله.

ترامب يهدد إيران

جاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن احتمال استخدام الخيار العسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا لم تتخل الأخيرة عن برنامجها النووي.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر.

وقال ترامب: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والخيار العسكري ضد إيران مطروح إذا لم تبرم اتفاقًا".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل ستكون منخرطة في العمل العسكري ضد إيران إذا رفضت إبرام اتفاق، وقال: "إسرائيل ستكون قائد الهجوم العسكري على إيران، فى حال لم تتخل طهران عن البرنامج النووى".

معاهدات دولية للحد من الأسلحة

يذكر أن إدارة ترامب قد انسحبت سابقا من معاهدات دولية للحد من الأسلحة، مثل "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى" مع روسيا، بدعوى تطوير ترسانتها.

ومع ذلك، فإن التصريحات الغامضة لترامب تثير تساؤلات حول مدى دقتها، وما إذا كانت تهدف إلى تعزيز الردع النفسي أمام الخصوم، أم أنها تكشف عن مشاريع سرية لم يتم الإعلان عنها بعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقوى أسلحة في العالم البيت الأبيض الجمهورية الاسلامية الايرانية معاهدات دولية للحد من الأسلحة معاهدة القوات النووية متوسطة المدى إيران الهجوم العسكري على إيران

الأكثر قراءة

بعد توديع الكونفدرالية، قرار عاجل من الزمالك بشأن بيسيرو

شهداء لقمة العيش، جنازة شعبية حاشدة لـ 3 أشقاء ضحايا محطة الصرف الصحي بالشرقية (فيديو)

أغلق الأبواب وغير خط سيره، فتاة تتهم سائق سيارة تطبيق شهير بمحاولة خطفها بالمقطم

ترامب: أمريكا تمتلك "أقوى أسلحة في العالم" ولا يعلم عنها أحد شيئا

لن أقفز من المركب، حقيقة استقالة حسين لبيب بعد هجوم الجماهير عليه

الحكومة: هناك ضغوط وتحديات بسبب خروج الأموال الساخنة (فيديو)

بعد انخفاضه عالميًّا، الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود (فيديو)

هيجدد ولا هيروح الأهلي، تفاصيل جلسة عضو الزمالك بالونش بغرفة الملابس بعد مباراة ستيلينبوش

منوعات

المزيد

اعترافات مثيرة لأم بريطانية بعد قتل طفلها الذي يعاني التوحد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

طبيب تونسي يكشف مخاطر الأرملة السوداء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: الأصل فى الموسيقى والغناء هي حلال (فيديو)

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن عمر صهر الرسول)

المزيد
الجريدة الرسمية