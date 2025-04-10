ترامب: أمريكا تمتلك "أقوى أسلحة في العالم" ولا يعلم عنها أحد شيئا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، أن بلاده تمتلك "أقوى أسلحة في العالم" ولا يعلم عنها أحد شيئا.



أقوى أسلحة في العالم

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لدينا أسلحة لا يملك أدنى فكرة عنها أحد. إنها الأقوى في العالم، وأكثر تطورا حتى مما يمتلكه أي طرف آخر".

ولم يوضح الرئيس الأمريكي طبيعة هذا السلاح الذي يشير إليه، أو أي تفاصيل تقنية حوله.

ترامب يهدد إيران

جاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن احتمال استخدام الخيار العسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا لم تتخل الأخيرة عن برنامجها النووي.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر.

وقال ترامب: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والخيار العسكري ضد إيران مطروح إذا لم تبرم اتفاقًا".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل ستكون منخرطة في العمل العسكري ضد إيران إذا رفضت إبرام اتفاق، وقال: "إسرائيل ستكون قائد الهجوم العسكري على إيران، فى حال لم تتخل طهران عن البرنامج النووى".

معاهدات دولية للحد من الأسلحة

يذكر أن إدارة ترامب قد انسحبت سابقا من معاهدات دولية للحد من الأسلحة، مثل "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى" مع روسيا، بدعوى تطوير ترسانتها.

ومع ذلك، فإن التصريحات الغامضة لترامب تثير تساؤلات حول مدى دقتها، وما إذا كانت تهدف إلى تعزيز الردع النفسي أمام الخصوم، أم أنها تكشف عن مشاريع سرية لم يتم الإعلان عنها بعد.

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