القادم أكثر لهيبًا، توفيق عكاشة يكشف الدول الصعبة أمام مجلس إدارة العالم، من بينها مصر

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن الدول التي تمثل حسابات معقدة أمام المجلس السياسي العالمي، أو ما وصفه بـ "إدارة العالم"، مؤكدًا أن هذه الدول هي مصر وإيران وتركيا والسعودية، محذرًا من اشتعال الأمور في المرحلة المقبلة.

دول معقدة أمام مجلس إدارة العالم

كما أكد توفيق عكاشة أن التحليل السياسي لما يحدث بالعالم في الفترة الحالية أصبح من الأمور الصعبة، خاصه مع ما وصفه بـ "الانقلاب الاقتصادى" الذى سيشهده العالم خلال الفترة الحالية، بعد ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم جمركية على جميع دول العالم.

وقال الإعلامي توفيق عكاشة عن الدول التي تمثل حسابات معقدة لدى المجلس السياسي العالمي: "إيران، مصر، تركيا، السعودية.. حسابات معقدة امام المجلس السياسي العالمى لإدارة العالم ومساء سعيد القادم أكثر لهيب".



وعن إمكانية التحليل السياسي العالمي في هذا المرحلة، قال توفيق عكاشة: "التحليل السياسي فى هذه الفترة الحالية عملية صعبة جدًا خاصه مع الانقلاب الاقتصادي الذي سوف يشهده العالم خلال هذه الفترة بعد ضرب ترامب لـ اتفاقية منظمة التجاره العالمية فيما يخص الإجراءات الحمائية لفرض رسوم جمركية حمائية".

العالم يمر بحالة ارتباك وتوتر

جدير بالذكر أن العالم يمر بحالة من الارتباك والتوتر، بعد القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع رسوم التعريفة الجمركية على جميع دول العالم، وخاصة التي تصدر للولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي ينذر بحرب تجارية عالمية، تتسبب في أزمة عالمية وشيكة.

قرارات ترامب تتسبب في إرباك العالم، فيتو



كما ارتفعت وتيرة التصعيد والحشد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، لتصل لأعلي مستوياتها منذ أكثر من 35 عامًا، أي منذ حرب الخليج الأولى 1990، حيث تظهر إحصائيات المعهد البحري الأمريكي أن عدد السفن العسكرية التي نشرتها أمريكا في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي بلغت نحو 96 سفينة عسكرية، بالإضافة لحاملات الطائرات التي تتمركز في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي بالقرب من اليمن، ما يشكل ثلث إجمالي القوة البحرية العسكرية الأمريكية.

ويشير الخبراء الاستراتيجيين إلى أن تعبئة أمريكا لثلث قطعها البحرية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، كما ظهر مؤخرًا، يعكس استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لحرب كبرى.

وتجري الولايات المتحدة الأمريكي مع حليفتها إسرائيل خطوات واختبارات أولى لهذه العملية، من خلال هجماتها في اليمن، ليؤكد الخبراء أنه في حال حدوث الحرب لا يمكن السيطرة عليها، وستمتد إلى كافة بلدان الشرق الأوسط والعالم.

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