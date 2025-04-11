أخبار الاقتصاد اليوم، شعبة المخابز: زيادة مرتقبة للخبز الفينو والسياحي، ارتفاع جنوني للذهب وعيار 18 يتخطى 4000 جنيه، تباين أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ماذا يحدث، اشتعال سعر الجنيهات الذهب.. 1600 جنيه زيادة خلال 24 ساعة

ارتفع سعر الجنيه الذهب بشكل كبير خلال حركة تعاملات مساء اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 بنحو 1600 جنيه، ليسجل 37600 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب اليوم

أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

ننشر اسعار الذهب مساء اليوم الجمعة

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة وفق آخر تحديث لها في السوق المحلية والصاغة.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها فى الأسواق المحلية وبالتزامن مع تحرك سعر الدولار اليوم كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5348 جنيه “بيع”، 5328 جنيهًُا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4680 جنيهًا “بيع”، 4660 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4011 جنيهًا “بيع”، 3994 جنيها “شراء”.



ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف اليوم ومشتقاتها في الأسواق.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء سعر الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا:

بعد رفع سعر البنزين والسولار جنيهين، الغرف التجارية توضح تأثير القرار على السلع، شعبة المخابز: زيادة مرتقبة في أسعار الخبز الفينو والسياحي تصل لـ 10%

ارتفعت أسعار البنزين والسولار نحو جنيهين، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فهل تتأثر أسعار الخبز المدعم والسلع في الأسواق بعد قرار رفع سعر البنزين والسولار؟

أسعار الخبز الفينو والسياحي

رفع سعر البنزين والسولار لن يؤثر على أسعار الخبز المدعم

البداية مع تأثير رفع سعر الوقود على أسعار الخبز؛ إذ قال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع سعر البنزين والسولار لن يؤثر على أسعار الخبز المدعم

أمريكا استوردت غذاء بقيمة 208 مليار دولار في سنة 2024

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، ان أمريكا استوردت غذاء بقيمة 208 مليارات دولار في سنة 2024، مما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق الغذائية في العالم.



ونستعرض من خلال السطور التالية قائمة بأهم المجموعات الغذائية اللي أمريكا بتستوردها، مع القيمة الإجمالية لكل فئة:

بعد تسجيله 13.1% خلال مارس الماضي...... كيف يؤثر التضخم على دخل المواطن؟.. وما هي علاقته بأسعار السلع في الأسواق وآليات قياسه؟

يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

ويسعى دائما المستهلك إلى معرفة أسعار السلع الغذائية، وعندما تشهد السلع ارتفاعا فإن هذا الأمر يسبب معاناة شديدة للمواطنين، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هل كل ارتفاع فى الأسعار يعني تضخم؟



التمثيل التجاري في بريتوريا يعقد اجتماعا مع أحد أكبر تجمعات الاعمال في جنوب افريقيا لبحث سبل التعاون المستقبلي بين البلدين

قام المستشار التجاري/ ايهاب صلاح الدين رئيس المكتب التمثيل التجاري في بريتوريا بعقد اجتماع مع Business Unity of South Africa-BUSA أحد أكبر تجمعات الأعمال في جنوب افريقيا.

ويأتي هذا في إطار جهود مكتب التمثيل التجاري في بريتوريا لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجنوب افريقيا

بعد تكليف عبد العزيز الشريف رئيسا لجهاز التمثيل التجاري… تعرف علي مهام الجهاز

ويعد الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية فى الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية

وزير الاستثمار يصدر قرارا بتكليف الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيسا لجهاز التمثيل التجاري

وأصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتكليف الوزير المفوض التجاري الدكتور/ عبد العزيز الشريف برئاسة جهاز التمثيل التجاري ومجلس شؤون السلك التجاري اعتبارا من الأول من مايو ٢٠٢٥ خلفا للوزير المفوض التجاري/ يحيي الواثق بالله الذي سيتولى مهام عمله وزيرا مفوضا للشؤون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

جنون يسيطر على أسعار الذهب، عيار 18 تخطى 4000 جنيه

ارتفع سعر الذهب، بشكل جنوني خلال حركة تعاملات مساء اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، بزيادة جديدة بنحو 70 جنيها بجميع الأعيرة، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

سعر الذهب اليوم فى مصر

وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب فى السوق المحلي وفق آخر تحديث.

اقرأ التالى: سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5370 جنيها “للبيع“.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيه “للبيع”.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4028 جنيها “للبيع”.

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