انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 25% لشهر نوفمبر 2024

كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (239.8) نقطة لشهر نوفمبر 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره (-0.1%) عن شهر اكتوبر 2024.

ارتفاع أسعار الزيوت والاحذية والكهرباء

وإشار التقرير إلى ارتفاع عدد من السلع كالتالى " ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (7.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.7%)

كما ارتفعت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (13.3%)

وارتفعت أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.6%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%).

انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز

واشار التقرير الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-12.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.2%)...

معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.0%) لشهر نوفمبر 2024 مقابل (26.3%) لشهر أكتوبر 2024.



أولًا: التغيــر الشهري (شهــر نوفمبر 2024 مقارنة بشهـر أكتوبر 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-2.8%) وجاء ذلك بسبب



1- انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)

2-انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.4%)

3-انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.0%)

4- انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-12.4%)....

وشهدت سلع اخرى ارتفاعا كالتالى:



5- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.0%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.8%)

7- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)

8- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.4%).



9- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (7.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (7.1%).



- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.3%).



- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.1%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (3.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.4%).



سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).



سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (6.7%).



سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%).



سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.8%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (13.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.2%).



سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.6%).



سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.2%).



ثانيًا: التغير السنوي (شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (23.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (29.5%)،ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (17.9%)،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (21.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (26.5%)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (16.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (32.7%)،ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (27.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (9.0%)،ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (49.4%)،ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (25.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (40.5%).



- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (29.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.6%).



- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (24.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (30.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (27.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (23.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (22.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.7%).



- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (21.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.0%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (17.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (49.3%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (23.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (22.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (26.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (24.9%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (34.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (21.8%).



سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (31.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (40.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.4%).



سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (26.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (29.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (44.2%).



سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (12.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (60.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (25.5%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).



- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (48.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (27.9%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (44.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (62.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.8%).



- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (48.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (27.9%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (44.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (62.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.8%). سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).



- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (30.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.9%).



سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (19.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (27.7%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.5%).

ماذا يعني التضخم؟

التضخم في مصر، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.