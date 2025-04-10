زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

ما زالت أصداء مسلسل زيزو وقصة انتقاله للأهلي تغطي على المشهد العبثي الكروي في مصر، الذي أكد بما لا يدع مجالًا للشك أن أسعار لاعبي كرة القدم في مصر لا تخضع لأي منطق، اللهم إلا إذا كان منطق الكيد والمكايدة ليس إلا. نعم زيزو خلاص في الأهلي وربما ارتدى الفانلة الحمراء ولكن ربما تشهد الأيام القادمة جزءًا ثالثًا من مسلسل زيزو!

وربما أراد المنتجون البحث عن سيناريو جديد بعدما وجدوا الحلقة الأخيرة من مسلسل زيزو.. قالك نعمل مسلسل جديد اسمه (الونش) عن قصة لاعب الكرة في الزمالك محمود حمدي الونش الذي سيبلغ الـ 30 ربيعًا في يونيو القادم وغائب عن الملاعب أكثر من عامين بسبب إصابتين متتاليتين في الرباط الصليبي. بدأت حلقات المسلسل مع انتهاء موضوع زيزو وترددت أنباء عن أن وكيله يطالب الزمالك بتحديد موقفه إما 30 مليون جنيه في السنة وإلا الرحيل للقلعة الحمراء!

هو خلاص القلعة الحمراء بتوقع مع أي لاعب. ربما، بدليل موديست وغيره من الصفقات المضروبة ولكن الواقع يؤكد أنهم عندما يضعون عينهم على لاعب في الزمالك، فإنهم يبحثون عن نجم الشباك الأول بدليل إمام عاشور ومن بعده زيزو أما الونش فالموضوع مش عارف أستسيغه!

سوق اللاعبين بدون حاكم

ما يعنيني في هذا المشهد العبثي هو سوق كرة القدم المصرية الذي أصبح بدون حاكم أو رادع ولا أحد يسأل أحد. هو اللاعب الفلاني يستحق كل تلك الأموال؟! هل تم توقيع الكشف الطبي عليه؟! هل هناك تسعير لهؤلاء اللاعبين أم أن الأمر يخضع للأهواء.

هوى بعض رجال الأعمال الذين ينفقون من أجل مزاجهم من باب مكايدة الطرف الآخر. وإلا بما تفسر ما يحدث الآن؟!

خلطة الفشل في الزمالك

لو تعمد أحد أعداء الزمالك أن يقضي على فريق الكرة الذي يعتبر أحد أقطاب كرة القدم المصرية، ما فعل الذي لجأت إليه إدارة النادي عندما شكلت لجنة تخطيط وضمت الثلاثي أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني وثلاثتهم لا أحد ينكر انتماءهم للقلعة البيضاء ولكن.

لم يثبت في الأثر أن الكابتن ميدو قدم شيئا للكرة المصرية سواء لاعبا أو بعد الاعتزال، والحسنة التي قد يعتبرها البعض هي أمم أفريقيا 2006، والكل يعلم ماذا فعل ميدو فيها وبعد الاعتزال جرب كل المناصب والنتيجة معروفة.

أما الكابتن حازم إمام حقق بطولة الأمم الأفريقية 98 لاعبا ومن بعدها. وجرب كل المناصب؛ مديرا للكرة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة دورتين ونائب في البرلمان و..و…. هل شعر أحد بوجوده؟!

وثالثهم الأستاذ عمرو الجنايني، فهو رجل مشجع من الطراز الأول، وتولى رئاسة اتحاد الكرة بالتعيين أكثر من عام.

ماذا فعل هؤلاء للزمالك حتى يأتي بهم لبيب الزمالك لإدارة دفة كرة القدم فيها؟!!

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