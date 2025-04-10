الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في الإسماعيلية

مصرع شاب بالإسماعيلية،
مصرع شاب بالإسماعيلية، فيتو

لقي شاب في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، مصرعه جراء تعرضه للصعق بالكهرباء من احدى محولات الكهرباء العملاقة الواقعة بشارع الكرنك التابع لدائرة قسم أول.  

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ورود بلاغ من الأهالي بوجود جثمان 

وكان بلاغ قد ورد من أهالي دائرة قسم أول الإسماعيلية إلى شرطة النجدة، يفيد بعثورهم على جثمان لمجهول بالقرب من محول كهرباء. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

سبب وفاة الشاب 

وتبين من الفحص المبدئي وفاة الشاب جراء صعقة بالكهرباء، في الإسماعيلية وتجرى الآن اتخاذ الإجراءات الفنية لإبعاده عن محول الكهرباء، ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.
 

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، عن مفاجأة في واقعة مقتل سيدة مسنة داخل مسكنها الواقع في شارع المستشفى حيث تبين أن مرتكب الواقعة هو أحد أقارب المجني عليها بغرض السرقة.
 

إخلاء سبيل المشتبه بهم 

وكانت قد اشتبهت الأجهزة الأمنية في متهمين احداهما يدعى محمد أ. وشهرته حمادة روجة، والأخر يدعى عبده وشهرته حشيشة، ولكن من خلال تكثيف التحقيقات تبين عدم ثبوت اى علاقة بين المشتبه بهم بالواقعة. 


 

العثور على جثمان سيدة مسنة 

وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي منطقة شارع المستشفى التابعة لدائرة قسم  ثان في محافظة الإسماعيلية، على جثمان سيدة مسنة داخل مسكنها في ظروف غامضة.  

 

التصريح بدفن الجثمان 

وكانت قد صرحت نيابة ثان في محافظة الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثة سيدة مسنة لقيت مصرعها علي يد مجهول تسلل إلى مسكنها بغرض السرقة، وذلك بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية شارع الكرنك دائرة قسم أول الإسماعيلية

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