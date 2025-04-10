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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية ومعرض منتجات التعليم الفني

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في أثناء جولته التفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يقوم بها اليوم الخميس، بمحافظة أسيوط، مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بحي غرب ومعرض منتجات التعليم الفني القائم بها، حيث تُعد المدرسة نموذجا لمدارس التعليم الفني لما تقدمه من تعليم جيد والتدريب المؤهِل لطلابها.

وأوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في تطوير التعليم الفني بمختلف السبل المتاحة والممكنة وتحسين جودته، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة، يتم العمل على تعظيم الاستفادة من مدارس التعليم الفني في المحافظات المختلفة وتعزيز إمكاناتها التي تتيح فرص التدريب والتصنيع والابتكار لطلابنا.

فيما أفاد محمد إبراهيم الدسوقي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، بأنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، كرست المديرية الجهود حول الاستفادة من الإمكانات المتاحة بمدارس التعليم الفني سواء التعليم الصناعي أو التعليم الزراعي من خلال المشاركة مع المجتمع الأسيوطي في عدة مبادرات قامت بها المحافظة؛ مثل: سوق اليوم الواحد، السوق الحقلي، بايد ولادنا نبني بلادنا، بأيدينا نجملها، بذرة أمل، ومعا لمحاربة الغلاء. لافتا إلى أن عملية تدوير الرواكد لتقليل الفاقد تُعد أيضًا من بين أهم المبادرات والاستفادة من إمكانيات التعليم.

ونوّه مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى أن مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية تقدم نموذجا رائدا لتلك الجهود التي تتم في سبيل تعزيز جودة التعليم الفني داخل المحافظة بما يعود بالنفع على أبنائها، موضحًا أن المدرسة تحتوي على ورش مجهزة وماكينات تم توفيرها من خلال المشاركة المجتمعية وتخدم معظم مدارس التعليم الفني داخل أسيوط. وتقوم المدرسة بإنتاج منتجات خشبية وتقدم التدريب المطلوب للطلاب.

وفي إطار ذلك حرص رئيس الوزراء على تفقُد مراحل التصنيع داخل ورش مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية، وتفقد في البداية مرحلة الفرز للأخشاب التي يعاد تدويرها، وكذا ورش نجارة الأثاث، إضافة إلى المرور على الماكينات الخاصة بمراحل التشغيل المختلفة ومراحل تدوير الأخشاب.

كما تفقد ماكينة تم تزويد المدرسة بها عن طريق المشاركة المجتمعية، وتقوم بتحويل الأخشاب التالفة إلى نشارة ومنتج يُستخدم كمُدخل في مزارع الثروة الحيوانية والداجنة وذلك باستخدام الوقود الحيوي والطاقة البديلة.

وخلال زيارته للمدرسة الثانوية الزخرفية أيضًا، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي معرض المنتجات النهائية للورش الذي يُقام داخل المدرسة الثانوية الزخرفية ليعرض منتجات مدارس التعليم الفني بالمحافظة، ومنها منتجات خشبية مثل غرف النوم والطعام وغيرهما، وأبدى إعجابه بالمنتجات المعروضة.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارا مع الطلاب داخل المدرسة، ومنهم طالبة من ذوي الهمم، للتأكد من جودة العملية التعليمية والاطمئنان على الاستفادة من الورش والتدريب المتوافر. كما أجرى حوارا مع المدرسين حول المنتجات والتصنيع ومراحله.

فيما أكد محمد إبراهيم الدسوقي أن ذلك النموذج من التعليم والإنتاجية ينطبق على التعليم الفني داخل المحافظة بمختلف تخصصاته، وتعمل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، بدعم من المحافظة، على الإسهام في تدوير الرواكد وتصنيع منتجات المدارس الصناعية وكذلك الدعم بماكينات لإنتاج: غرف نوم عرائس كاملة، غرف نوم أطفال كاملة، دكة بلدي عادية، دكة بلدي سياحي، موائد، أبواب وشبابيك، وأبواب البلكونات. بالإضافة إلى إنتاج ألواح الكونتر من الخشب الكسر بواسطة المكابس الآلية الموجودة بالمدارس الصناعية لصناعة مقاعد التلاميذ، ومائدة سفرة مطوية، وكرسى سلم، وكراسي لرياض الأطفال.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط أنه تتم الاستفادة من قسم الخرط والحفر باستغلال الخشب الزان الكسر الموجود في إعادة التدوير وذلك بتصنيع أدوات المطبخ بمختلف أنواعها، وكذلك صناعة شماعات، وعصى، وشمعدانات، وحوامل تليفونات، وعصى زان بأشكال مختلفة، وأطباق فاكهة، وأباجورات حديثة، وصواني من الخشب الزان.

وتابع: نحرص على الاستفادة أيضا من تخصصات الملابس الجاهزة والتريكو وذلك بتصنيع أطقم الملايات للأسرة، وأطقم مفارش، وكوفيات صوف، وملابس أطفال. ونستفيد من الوحدة المنتجة بإنتاج فخار، وشنط لولي، وملايات، وأعمال التريكو، وخامات الديكور.

وأشار محمد إبراهيم الدسوقي كذلك إلى أنه يتم تعظيم الاستفادة من المنتجات الزراعية؛ حيث توجد بمديرية التربية والتعليم بأسيوط 7 مدارس زراعية تمتلك مزارع بمساحة 220 فدانا وبها مزارع إنتاج حيواني ومزارع دواجن ومناحل لإنتاج عسل النحل، وصناعات غذائية، منوها إلى دعم المحافظ من خلال المشاركة المجتمعية بتوفير 10 الاف صينية فوم للتعليم الفني لإنتاج الشتلات.

وأوضح أنه يتم الاستفادة من المجال الصناعي بإنتاج موائد دائرية ومستطيلة، وطقاطيق صغيرة، وغرف نوم أطفال، وأشغال متنوعة. فضلا عن الاستفادة من المجال الزراعي، حيث يوجد بالمديرية ٦ مشاتل منها خمسة داخل المدارس ومشتل واحد مستقل بالمديرية تصل مساحته إلى أربعة قراريط، وهي مشاتل تعليمية تقوم بإمداد المدارس ببعض النباتات اللازمة للنشاط، وتتم زراعة عدة مجموعات من النباتات ومنها نباتات التنسيق الداخلي، النباتات الطبية والعطرية، نباتات الصبارات، النباتات الحولية الصيفية والشتوية، نباتات الأشجار والشجيرات.

وفي ختام زيارته للمدرسة، حرص رئيس الوزراء أيضًا على تفقد سيارة تحمل اسم "مبادرة مهنتك مستقبلك" والتي تُقدَم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد بمثابة وحدة تدريب متنقلة. 

وتتبع تلك السيارة وزارة العمل كما أنها مُجهزة بورش خياطة وورش سباكة وورش كهرباء. واستمع "مدبولي" إلى شرح حول تلك السيارة ودور وآلية عملها لتقديم الفائدة المثلى للطلاب داخل المحافظة، معربًا عن إعجابه بتلك التجربة المهمة.

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