الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الدولار يرتفع مقابل الجنيه بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار - فيتو
الدولار - فيتو

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعا بعد التراجع الكبير بمنتصف التعاملات ، ليشهد السعر صعودا طفيفا الان بنحو 4 قروش، بحركة التعاملات.

 

متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

 ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 51.61 جنيه للشراء.
- 51.75 جنيه للبيع.

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث فى اهم البنوك المصرية خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.23 جنيه للشراء.
- 51.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.23 جنيه للشراء.
- 51.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

 

سعر الدولار في بنك قطر 

- 51.23 جنيه للشراء.
- 51.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.23 جنيه للشراء.
- 51.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 
سعر الدولار 

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

 

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك التجاري سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار في البنك سعر الدولار موقع فيتو صرف الدولار أمام الجنيه سعر الدولار فيتو الدولار في البنك المركزي الدولار فى البنك التجارى الدولى cib الدولار في البنك التجاري الدولي الدولار في البنك الاهلي المصري الدولار في البنك الاهلي

مواد متعلقة

اشتعال مؤشر الذهب بالبورصة، 100 جنيه ارتفاعا خلال 24 ساعة

الدولار يترنح في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الخميس

مكاسب الهدنة التجارية، انتعاش الأسهم الخليجية والأوروبية

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري

30 دقيقة بورصة، 42 مليار جنيه أرباح في بداية تداولات الخميس

قفزة في أسعار سبائك الذهب ببداية تعاملات الخميس

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يسجل 1915 جنيها

الأكثر قراءة

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الخميس 10 أبريل 2025

تعرف على طلبات الونش المادية لتجديد عقده مع الزمالك

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يسجل 1915 جنيها

هل يفكر مجلس الزمالك في الاستقالة بعد الأزمات الأخيرة؟ مصدر بالنادي يرد

صن داونز يتفوق على الأهلي، القيمة السوقية للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا

شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم (بث مباشر)

أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم بمصر، مفاجأة بواقعة جثة طبيب القاهرة الجديدة، صلاح ينتصر على ليفربول، ماكرون يهاجم نتنياهو

منوعات

المزيد

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

طن الأرز الأبيض عريض الحبة يسجل 27.1 ألف جنيه

ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال مارس 2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

ما معنى الفتنة وهل كلها مذمومة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية