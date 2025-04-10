الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

رئيس أركان الاحتلال يفصل عشرات الطيارين وجنود الاحتياط

رئيس أركان الإحتلال،
رئيس أركان الإحتلال، فيتو

 أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس أركان جيش الإحتلال إيال زامير قرر فصل عشرات الطيارين وجنود الاحتياط الذين وقعوا عريضة لوقف الحرب في غزة.

 950 طيارًا حربيًا من الاحتياط والمتقاعدين وقعوا عريضة بإعلان رفضهم للخدمة العسكرية

وكان تقرير أوردته صحيفة ايديعوت احرونوت أفاد بأن 950 طيارًا حربيًا من الاحتياط والمتقاعدين، وقعوا عريضة بإعلان رفضهم للخدمة العسكرية عقب استئناف العدوان على غزة.

دعم قائد السلاح وتعزيز قدراته

وبحسب التقرير العبري، وصف الطيارين الموقّعين بأنهم يحاولون "جر سلاح الجو إلى نزاعات سياسية"، وحثهم على دعم قائد السلاح وتعزيز قدراته.

وفي سياق متصل، هدد العشرات من طيارين في الخدمة الإلزامية والاحتياطية حكومة الإحتلال بتنظيم إضراب ما لم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس، حتى لو تطلب الأمر وقف الحرب فورًا.

 استمرار العمليات العسكرية

وبين هؤلاء الضباط أن استمرار العمليات العسكرية يصب في مصلحة أهداف شخصية وسياسية محدودة، ويعرض المؤسسة العسكرية للاستنزاف.

 

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الاحتلال جنود الاحتياط 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 وقف الحرب استمرار العمليات العسكرية

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