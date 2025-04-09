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خارج الحدود

مصر تدين إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر إغلاق 6 مدارس تابعة للأونروا بالقدس

مدارس الأونروا، فيتو
مدارس الأونروا، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية، إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر إغلاق لست مدارس تابعة لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على ما تمثله هذه الخطوة من انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي.

وقال بيان لوزارة الخارجية: “تؤكد جمهورية مصر العربية على دعمها لوكالة الأونروا وجهودها وخدماتها في كافة مناطق عملياتها، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للاجئين الفلسطينيين، وهو الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله”.
واختتم البيان: “تشدد جمهورية مصر العربية على رفضها التام لحملة الاستهداف الممنهجة التي تواجهها الوكالة الأممية وولايتها، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق العودة”.

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القدس الشرقية الاحتلال الإسرائيلي غزة الأونروا

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