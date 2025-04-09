الأربعاء 09 أبريل 2025
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اقتصاد

10 مزايا لبطاقات الخصم المباشر في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي عن مزايا بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية.

وتضمن قائمة مزايا حسابات المعاملات الإسلامية في البنك الزراعي مايلي:

 

1-ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

2-السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

3-إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

4-استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

5-بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

6-البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

7-تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

8-خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

9-إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

10-كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

ومن جانب آخر حدد البنك الزراعي المصري مزايا وشروط منح قرض بضمان الأوعية الادخارية في فروع البنك.

وتشمل قائمة مزايا قرض الأوعية الادخارية في البنك الزراعي ما يلي:

 

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي 

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

 

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية 

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

 

 

 

تطبق الشروط والأحكام.

ويتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2024 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2024 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

ومن جانب آخر حدد البنك الزراعي خطوات شراء أذون الخزانة للعملاء.

 

أوضح مسؤولو البنك الزراعي أنه يتم ذهاب العميل إلى أي من فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية وتقديم طلب بالشراء.

يقوم الموظفون في البنك بالمتابعة وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء بها.

وباعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ربحية، يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة:

شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء بأسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل.

إرسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة سندات وأذون الخزانة بناء على طلب العملاء.

التعرف على المشاكل إلى تواجه العملاء والاتصال بالإدارات المختصة لمحاولة تذليلها ومتابعتها للتأكد من حل تلك المشاكل.

 

وفي إطار تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية كأحد أهم مجالات الاستثمار، يحرص البنك الزراعي المصري على توسيع قاعدة التعامل في سوق الأوراق المالية وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

ويقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق عن طريق:

القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى اطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

ويقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملائه بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية " تصل إلى 1200 فرع " بكفاءة وسرعة عالية.

 

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