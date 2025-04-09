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حوادث

ألقى بجثتها في صحراء المعادي، اعترافات قاتل زوجته في الوايلي

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أدلى المتهم بقتل زوجته في منطقه الوايلي باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

 

وقال المتهم، إنه دائما توجد خلافات زوجية بينهما، ولكن يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإنهاء حياتها.

 

وأضاف المتهم، أنه عقب ارتكاب الجريمة قام بنقل جثة زوجته إلى صحراء المعادي وألقاها إلى الحيوانات المفترسة لالتهامها واختفاء الجثة. 

 

بلاغ بتغيب زوجين في الوايلي 
وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من شقيق المجني عليها، يفيد بتغيبها لأيام واختفاء زوجها بشكل مفاجئ وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى شقة السيدة المتغيبة بمنطقة الوايلي.


وبالبحث داخل الشقة عثر رجال المباحث على آثار دماء داخل الشقة أثارت الشكوك.


وبتكثيف التحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة وسماع أقوال الشهود، توصلت فرق البحث الجنائي إلى أن الزوج يقف وراء ارتكاب الجريمة.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، الذي أقر بجريمته، كاشفا عن قيامه بإلقاء الجثمان في صحراء المعادي وذلك إثر خلافات زوجية بينهما.

 

وبإرشاد المتهم، انتقلت قوة أمنية إلى المكان المشار إليه صحراء المعادي، وتم العثور على الجثمان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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