الخميس 03 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مارفل تطرح بوسترات فردية لأبطال فيلم THUNDERBOLTS

ThunderBolts، فيتو
ThunderBolts، فيتو

طرحت ستديوهات مارفل، بوسترات فردية رسمية لفيلمها الجديد THUNDERBOLTS، والمقرر طرحه رسميا في دور العرض بتاريخ ٥ مايو، من عام ٢٠٢٥.

وتميزت البوسترات الجديدة، لفيلم THUNDERBOLTS، بالأثارة والغموض، فيما تغطت عليها الألوان الداكنة.

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ديفيد هاربور عن فيلم THUNDERBOLTS: سينما نقية مطلقة ودفعة معنوية لمارفل

تحدث الممثل ديفيد هاربور، عن فيلم مارفل THUNDERBOLTS، الذي يشارك في بطولته.

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وقال هاربور، في تصريحات صحفية،:"THUNDERBOLTS هو سينما نقية مطلقة، إنه بمثابة دفعة معنوية لما هو قادم لمارفل، وهو فيلم مليء بالمرشحين لجوائز الأوسكار مثل فلورنس بيو وسيباستيان ستان، أعني انظر إلى الأسماء في شارة النهاية انها اسماء مذهلة".

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وأعلنت ستديوهات مارفل، أن مدة تشغيل فيلمها الجديد Thunderbolts، ستصل لساعتين، نظرا لتضمنه العديد من الأحداث.

 وعنيت ستديوهات مارفل، بشكل رسمي الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون، منتجة تنفيذية ضمن طاقم عمل فيلمها الجديد Thunderbolts.

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كما كشفت تقارير صحفية، أن شخصية TheSentry، ستظهر خلال أحداث فيلم مارفل المنتظر Thunderbolts.

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وأوضحت التقارير أن الشخصية الخارقة الشريرة، TheSentry، ستمتلك قدرات شخصية Superman، خلال أحداث فيلم Thunderbolts، إلا أنه  على الرغم، من كونه أحد أشرار الفيلم، إلا أنه سيمتلك وجهة نظر قوية، وقانونا حازما، بعدم قتل، أي بشري، على أن يتم تفسير ذلك، بشكل منطقي، خلال أحداث الفيلم.

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مارفل تكشف عن موعد عرض فيلم Thunderbolts

وأعلنت  الممثلة فلورنس بيو، أنها بدأت رسميا  تصوير، فيلم مارفل المنتظر ThunderBolts.

فيما كشفت ستديوهات مارڤل بشكل رسمي، عن موعد طرح فيلم Thunderbolts، في صالات السينما.

وحددت ستديوهات مارفل، تاريخ ٥ مايو، من عام ٢٠٢٥، موعدا لطرح فيلم Thunderbolts.

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