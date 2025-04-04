الجمعة 04 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

ديزني تعلق العمل بالنسخة الواقعية من فيلم Tangled

Tangled، فيتو
Tangled، فيتو

علقت شركة ديزني، العمل بالنسخة الواقعية من فيلم "Tangled"، بسبب خلافات بين كُتاب الفيلم. 

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن عدد من الكُتاب المشاركين في كتابة النسخة الواقعية من فيلم Tangled، يريدون، تغيير القصة لتكون نسوية، وواعية أكثر، بالإضافة لرغبتهم في جعل الممثلة ذات بشرة سمراء، بدلا من نسخة فيلم الأنيميشن، التي تميزت ببياض بشرتها وشعرها الأصفر.

وعلي الجانب الأخر، يريد عدد من الكتاب الآخرين،  بأن تكون قصة النسخة الواقعية من الفيلم، نفس الأصلية وأن تؤدي الدور امرأة بيضاء، وشقراء لتتشابه مع ملامح البطلة الأصلية، من فيلم الأنيميشن.

فلورنس بيو مرشحة لتجسيد شخصية رابونزيل في النسخة الحية للفيلم

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن شركة ديزني، ترغب في أن تجسد الممثلة الشابة، فلورنس بيو، شخصية "رابونزيل"، في النسخة الحية من فيلمها الجديد Tangled.

وكانت شركة ديزني قد أعلنت عن تحويل الفيلم الكارتوني الشهير رابونزيل، لفيلم واقعي، فيما يجري مؤخرا الإعداد للفيلم وترشيح الأبطال، قبل الإعلان عن توقف الفيلم.

 

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