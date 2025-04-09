مع دخول فصل الربيع، أطعمة ومشروبات لمواجهة تقلبات الجو

أطعمة ومشروبات لمواجهة تقلبات الجو، مع بداية فصل الربيع، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيًا، وتنتشر الروائح العطرية للأزهار والنباتات، لكن هذه المرحلة الانتقالية من الشتاء إلى الصيف لا تمر مرور الكرام على الصحة.





فالتقلبات المناخية التي تصاحب فصل الربيع، بين الدفء والبرودة، تؤثر على الجسم والمناعة وتزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد والحساسية الموسمية وأعراض التعب العام.



ويصبح الاهتمام بالنظام الغذائي أمرًا بالغ الأهمية خلال هذه الفترة، حيث يمكن للأطعمة والمشروبات أن تكون خط الدفاع الأول لتقوية المناعة وتثبيت الحالة المزاجية والحفاظ على نشاط الجسم.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فصل الربيع فرصة لتجديد النشاط والطاقة، لكنه أيضًا يحتاج إلى استعداد غذائي مناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة في الطقس.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، أهم الأطعمة والمشروبات التي يمكن تناولها لمواجهة تقلبات الجو في الربيع.

أولًا: أفضل أطعمة يمكن تناولها في فصل الربيع



أطعمة لتقوية المناعة

1. الحمضيات لتعزيز المناعة

البرتقال، الليمون، الجريب فروت، واليوسفي من الفواكه الغنية بفيتامين C، الذي يُعد من أهم الفيتامينات التي تقوي الجهاز المناعي وتساعد الجسم في محاربة العدوى. كما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات على تقليل التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ما يجعلها مثالية للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

2. الخضراوات الورقية

السبانخ، الجرجير، الخس، البقدونس، والكزبرة، من الخضروات التي تحتوي على فيتامينات A وC وE، فضلًا عن المعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم. هذه العناصر الغذائية تعزز مناعة الجسم، وتقلل من أعراض الحساسية الربيعية، وتساعد في تحسين الهضم الذي قد يتأثر بالتغيرات المناخية.

3. الزنجبيل والثوم والبصل

تعد هذه المكونات الطبيعية من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية. الزنجبيل يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتدفئة الجسم، بينما يحتوي الثوم على مركب الأليسين الذي يكافح البكتيريا والفيروسات. أما البصل فيحتوي على مادة الكيرسيتين، التي تعد من مضادات الهيستامين الطبيعية وتخفف من أعراض الحساسية.

4. العسل الطبيعي

يُعد العسل من الأطعمة المهمة في الربيع، خاصة لمن يعانون من حساسية حبوب اللقاح. فتناول العسل المحلي بانتظام قد يساعد على تعويد الجسم تدريجيًا على مسببات الحساسية وتقليل استجابته لها. كما أن العسل يعزز المناعة ويعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات.

5. الأسماك الدهنية

السلمون، السردين، والماكريل غنية بأحماض الأوميغا-3 التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، وتحسن من صحة الجهاز التنفسي، وهو أمر مهم في فصل الربيع الذي تزداد فيه مشاكل التنفس. كما تساهم الأوميغا-3 في دعم الصحة النفسية ومواجهة تقلب المزاج الموسمي.

6. الزبادي ومنتجات الألبان المخمرة

منتجات الألبان المخمرة تحتوي على البروبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي والمناعة. كما أن تناول الزبادي بانتظام قد يقلل من شدة أعراض الحساسية الموسمية.

7. الفواكه الموسمية

الفراولة، التوت، والعنب من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، التي تعزز من طاقة الجسم وتحارب الجذور الحرة التي قد تنتج عن التوتر الناتج عن تغير الطقس. كما أنها تحتوي على الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم.

ثانيًا: مشروبات طبيعية تساهم في التكيف مع تغيرات الجو



مشروبات عشبية مفيدة

1. شاي الزنجبيل والليمون

مشروب دافئ يجمع بين خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات والليمون الغني بفيتامين C، مما يجعله مثاليًا لتقوية المناعة وتحسين التنفس. كما أنه يُستخدم كمهدئ طبيعي للسعال واحتقان الحلق.

2. مشروب الكركم بالحليب

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهاب، ومزجه مع الحليب الدافئ يعطي الجسم دفعة قوية لمكافحة الفيروسات. كما أن هذا المشروب يهدئ الجسم في نهاية اليوم ويساعد على النوم العميق، الذي يعد من أساسيات تقوية المناعة.

3. شاي النعناع

مشروب مهدئ للأعصاب والمعدة في آنٍ واحد. يعمل النعناع على تخفيف التقلصات المعدية الناتجة عن تغير النظام الغذائي أو تأثر الجهاز الهضمي بتقلبات الطقس، كما يساعد في تقليل أعراض الحساسية مثل انسداد الأنف أو العطس المستمر.

4. عصائر الفاكهة الطازجة

كعصير البرتقال أو الجوافة أو الفراولة، فهي تمد الجسم بالفيتامينات والماء، وتساعد في ترطيب الجسم، خاصة في الأيام التي يبدأ فيها الجو بالدفء. يفضل أن تكون العصائر طبيعية دون إضافة سكر للحفاظ على فائدتها الصحية.

5. الماء الدافئ مع العسل والليمون على الريق

مشروب سهل التحضير وله فوائد متعددة؛ إذ يعزز الهضم، ويعمل على تنشيط الكبد، ويمد الجسم بفيتامين C والبكتيريا النافعة. كما يساعد على تنظيف الحلق من البلغم وتقوية المناعة الصباحية.

نصائح تساعدك على مواجهة تقلبات الجو



يُفضل تقليل تناول الأطعمة المصنعة والمقلية والمليئة بالدهون المشبعة، لأنها تضعف الجهاز المناعي.

شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم ضروري للحفاظ على رطوبة الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

تقليل السكر الصناعي يساعد على تقليل الالتهابات وتحسين استجابة الجسم للعدوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.