أستون فيلا يستعيد رقمًا غائبًا منذ 42 عامًا في دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يرسخ عقدة أتلتيكو.. وإنجاز خاص لـ أنشيلوتي وميندي

تحددت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، لتسفر عن مواجهات نارية ينتظرها عشاق كرة القدم، مع ترشيح أكثر من فريق للتتويج بأقوى بطولة للأندية في العالم.

ريال مدريد يرسخ عقدة جاره اللدود أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

حصد فريق ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال بسيناريو درامي بعد تفوقه بركلات الترجيح على جاره أتلتيكو مدريد.

وتقدم أتلتيكو 1-0 بهدف مبكر سجله كونور جالاجر في الدقيقة الأولى، وأهدر فينيسيوس فرصة التعادل للريال من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وأضاع فينيسيوس ركلة جزاء مع ريال مدريد لأول مرة في جميع المسابقات، بعد أن نفذ بنجاح 7 ركلات جزاء منذ يناير 2024.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بتقدم أتلتيكو 1-0 لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، وذلك بعدما فاز الريال 1-2 ذهابا.

ولم يسفر الوقت الإضافي عن أهداف جديدة ليلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح حسمها ريال مدريد بنتيجة 4-2.

ورسخ الريال عقدته الأوروبية أمام أتلتيكو مدريد بتفوقه في 6 مواجهات جمعت الفريقين بالبطولة، ليتأهل الملكي لمواجهة آرسنال في الدور ربع النهائي.

75 مباراة لـ أنشيلوتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وكانت مباراة ريال مدريد وجاره أتلتيكو هي الـ75 للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع الريال في دوري الأبطال، فيما كان اللقاء نفسه هو المباراة رقم 200 للاعب ريال مدريد فيرلاند سينا ميندي مع فريقه.

أستون فيلا يستعيد أمجاده الغائبة منذ 42 عاما في دوري الأبطال

وفاز أستون فيلا على كلوب بروج البلجيكي 3-0، وضمن تأهله بعد الفوز ذهابا بنتيجة 3-0 في بلجيكا، ليتفوق بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

واستفاد الفريق الإنجليزي من النقص العددي بصفوف منافسه بعد طرد كيرياني سابي في الدقيقة 17.

واستغل أستون فيلا الفرصة وأمطر شباك منافسه بـ3 أهداف في الشوط الثاني سجلها ماركو أسينسيو (ثنائية) وإيان ماتسن في الدقائق 50 و57 و61 على الترتيب.

وبهذا يستعيد أستون فيلا أمجاده في دوري أبطال أوروبا، ويتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ مشاركته الأخيرة في البطولة، بموسم 1982-1983.

وسيكون أسينسيو على موعد مع مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان المعار منه لصفوف أستون فيلا حتى نهاية الموسم الحالي.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 ذهابًا وإيابًا

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا لمرحلتي الذهاب والإياب كالتالي:

مرحلة الذهاب

يوم الثلاثاء 8 أبريل:

آرسنال وريال مدريد: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

بايرن ميونخ وإنتر ميلان: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية.

يوم الأربعاء 9 أبريل:

باريس سان جيرمان وأستون فيلا: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية

برشلونة وبوروسيا دورتموند: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية

مرحلة الإياب

يوم الثلاثاء 15 أبريل:

برشلونة وبوروسيا دورتموند: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية

باريس سان جيرمان وأستون فيلا: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية

يوم الأربعاء 16 أبريل:

ريال مدريد وآرسنال: 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

بايرن ميونخ وإنتر ميلان: 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

أرقام وإحصائيات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

كان أبرز الأرقام تسجيل آرسنال العدد الأكبر من الأهداف في هذا الدور، فيما استطاع بايرن ميونخ الألماني أن يسجل رقمًا مميزًا كونه الوحيد الذي لم تتلق شباكه أي أهداف خلال هذا الدور ذهابًا وإيابًا.

وشهدت مباريات هذا الدور إجمالًا تسجيل 41 هدفًا، وكان فريق آرسنال الأقوى هجومًا بعدما سجل 9 أهداف في مرمى إيندهوفن الهولندي بفوزه ذهابًا 7-1، وتعادله إيابًا 2-2، وكان بايرن ميونخ الألماني الفريق الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة في المباراتين بالفوز 3-0 ذهابًا، و2-0، إيابًا.

4 فرق تحقق الفوز ذهابًا وإيابًا في دور الـ16 لدوري الأبطال

واستطاعت 4 فرق أن تحسم تأهلها بالفوز ذهابًا وإيابًا وهي برشلونة وأستون فيلا، وبايرن ميونخ، وإنتر ميلان، فيما حسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين وهما باريس سان جيرمان الذي تأهل على حساب ليفربول، وريال مدريد الذي تأهل على حساب أتلتيكو مدريد.

4 لاعبين يتنافسون على جائزة الأفضل بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، أسماء 4 لاعبين للمنافسة على جائزة الأفضل لمرحلة إياب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

والرباعي هم: هاري كين لاعب بايرن ميونخ، جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، ماركو أسينسيو لاعب أستون فيلا، أيمري تشان لاعب دورتموند.

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