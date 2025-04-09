تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع بدء سريان رسوم ترامب

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تراجعًا بشكل أكبر مع بدء تنفيذ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما وجه ضربة للاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

انخفاض العقود المستقبلية القياسية للوقود نحو 40%

وانخفضت العقود المستقبلية القياسية للغاز بنسبة 7.7% اليوم الأربعاء، ومسجلة تراجعًا بنحو 40% مقارنة بأعلى مستوى سجلته في فبراير الماضي، وذلك بحسب «بلومبرج».

الرسوم الجمركية الأمريكية التي أعلنها ترامب أحدثت فوضى في الأسواق المالية، حيث تراجعت أسعار الأسهم والنفط، وبدأ مستثمرون بارزون يعبرون عن رفضهم الشديد لسياسات الحرب التجارية.

إلا أن انخفاض الطلب العالمي على الغاز من الممكن أن يساهم في خفض حدة المنافسة على الشحنات، في وقت مناسب لأوروبا. وذلك لأن مخزونات المنطقة من الغاز منخفضة بشكل استثنائي بعد شتاء أكثر برودة، وتحتاج إلى إعادة تعبئتها قبل موسم التدفئة القادم.

تخزين الغاز في أوروبا

وكانت شركات الطاقة بدأت في ضخ الغاز إلى مرافق التخزين خلال الأيام الأخيرة، مع تجاوز الكميات للمعدل المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.

فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إتاحة مرونة أكبر في تنفيذ أهداف تخزين الغاز، التي تُلزم حاليًا بأن تكون المخزونات ممتلئة بنسبة 90% بحلول الأول من نوفمبر المقبل.

ووفقًا لما أوردته "بلومبرج" أمس الثلاثاء؛ فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أبدوا تأييدًا كبيرًا للسماح للدول بالانحراف عن الأهداف المحددة للتخزين بنسبة تصل إلى 10%.

وانخفضت العقود المستقبلية الهولندية للشهر الأقرب، التي تُعد معيارًا لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 4.6% إلى 34.56 يورو للميجا واط عند الساعة 8:42 صباحًا بتوقيت أمستردام.

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