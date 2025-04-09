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كيف تؤثر الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية ؟ 330 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية لأمريكا.. و5 فرص تصديرية لمنتجات غذائية مصرية بالسوق الأمريكي

صادرات الصناعات الغذائية
صادرات الصناعات الغذائية

يعد  قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، حيث تبلغ قيمة استثماراته 500 مليار جنيه، ويدعم أكثر من 7 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى مساهمته بـ14% من إجمالي الصادرات المصرية.

فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من مصر 

 

وفى الوقت الذى اصدر  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا بفرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من مصر، ورسومًا جمركية أعلى على بعض الدول، توقع رجال أعمال وخبراء  أن تستفيد مصر من وضعها ضمن قائمة الدول المفروض عليها رسومًا جمركية بنسبة 10% فقط، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة، أو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية وهي معفاة من الجمارك.

6.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2024 بنسبة نمو 21%

وكشف  محمود بزان رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار.

قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية

ويُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

 

 

 

 

 

 5  فرص تصديرية لمنتجات غذائية مصرية  بالسوق الأمريكي

 

 اكد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ان مصر لديها فرص تصديرية كبيرة في السوق الأمريكي لمنتجات غذائية كالتالى 


أهم 5 منتجات لديها فرص تصديرية غير مستغلة إلى السوق الأمريكي


1. الزيتون المحفوظ (Olives, prepared/preserved)
 الإمكانيات التصديرية: 65 مليون دولار
 الصادرات الفعلية: 13 مليون دولار
 الفرصة غير المستغلة: 52 مليون دولار

2. الفراولة المجمدة (Strawberries, frozen)


 الإمكانيات التصديرية: 61 مليون دولار
 الصادرات الفعلية: 17 مليون دولار
 الفرصة غير المستغلة: 44 مليون دولار


3. التحضيرات الغذائية المتنوعة (Food preparations, n.e.s.)
 الإمكانيات التصديرية: 50 مليون دولار
 الصادرات الفعلية: 1.6 مليون دولار
 الفرصة غير المستغلة: 48 مليون دولار


4. المكرونة (Uncooked pasta, without eggs)
 الإمكانيات التصديرية: 22 مليون دولار
 الصادرات الفعلية: 2.7 مليون دولار
 الفرصة غير المستغلة: 20 مليون دولار


5. التحضيرات من الخضروات المحفوظة بالخل (Vegetables preserved by vinegar/acetic acid)
 

 الإمكانيات التصديرية: 18 مليون دولار
 الصادرات الفعلية: 14 مليون دولار

 

 

نمو الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.

 

 كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

 

 أداء الصادرات خلال عام 2024 

 

1- تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2024، بقيمة 3276 مليون دولار، تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 20%.

 2- يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1168 مليون دولار بنسبة نمو 32% وتمثل 19% من إجمالي الصادرات الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 513 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 10%.

3-  الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 330 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 42%.

4-  باقي المجموعات الدولية بقيمة 833 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.

 

 

 

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المجلس التصديري للصناعات الغذائية التصديرى للصناعات الغذائية السوق الأمريكى

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