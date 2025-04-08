ترامب: الرسوم الجمركية تجلب ملياري دولار يوميا للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء: إن الرسوم الجمركية ستجلب ملياري دولار يوميا للولايات المتحدة.

الرسوم الجمركية الأمريكية

وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية استخدمت ضدنا لسنوات من الصين وغيرها ودول عديدة كانت تنهبنا، واليابانيون والكوريون الجنوبيون سيأتون إلينا لبحث إبرام صفقة بشأن الرسوم الجمركية.

مواصلة عمليات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة

وتابع ترامب أنه انسحب من اتفاقية باريس للمناخ لأنها جعلت بلاده تخسر إنتاج الطاقة وكلفت الكثير من المال.. وأن جهود إخراج المجرمين من البلاد يكلف أموالا طائلة.

واستكمل ترامب أن هناك قضاة فيدراليون خارجون عن السيطرة يحاربون جهودنا لتنظيف بلدنا من العصابات واللصوص".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية حققت نصرًا قضائيًا بعد قرار المحكمة السماح بمواصلة عمليات ترحيل المهاجرين، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها تعززجهود ضبط الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

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