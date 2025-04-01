مصادر: زيادة أسعار البنزين تجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

يبحث ملايين المصريين على محرك البحث جوجل عن طرق وتكلفة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين وخاصة بعد الزيادة القادمة خلال أيام في أسعار البنزين.

ومن المقرر أن تشهد مصر انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وهي اللجنة المعنية بتسعير المواد البترولية وفقا للمتغيرات العالمية، حيث ارتفعت مخاوف ملايين المصريين بعد إعلان رسمي من الحكومة عن رفع الدعم عن المواد البترولية في موعد أقصاه نهاية عام 2025.

ويعد البنزين من أهم المشتقات التي تشغل بال كثير من المصريين وذلك لارتباطه باستخدامات المواطن المصري ورغبة من أصحاب السيارات لتقليل تكلفة تفويل السيارات اتجه الكثير لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

زيادة كبيرة في أسعار البنزين

وأشارت المصادر إلى إن الزيادة القادمة ستكون سببا في اتجاه الكثير من أصحاب السيارات إلى تحويلها للعمل بـالغاز الطبيعي بدلا من البنزين وفي هذا التقرير تعرض (فيتو) أهم مميزات وعيوب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز.

وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل على تقديم كامل الدعم للشركة فى تحقيق الانتشار والتوسع فيما تقدمه من نشاط حيوي في خدمة المواطنين، مشيرا إلى أهمية التركيز على اختيار مواقع حيوية جديدة لإقامة المحطات المستهدفة في عام 2025 في ظل الطلب المتزايد على خدمة التموين بالغاز، بما يزيد من الجدوى الاقتصادية وييسر على مستخدمي الغاز كوقود للسيارات مؤكدا انتشار هذه المحطات يساهم في اتجاه مالكي السيارات إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي

وأضاف مصدر بوزارة البترول لفيتو: إن زيادة أسعار البنزين ستجبر الكثير من أصحاب السيارات إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك لارتفاع تكلفة استهلاك السيارات للبنزين، مشيرا إلى أن هناك عدة عروض اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع مالكي السيارات بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، ومن أهمها منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.



كما تشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، أو التقسيط على ١٨ شهرا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين بدون فوائد.



مبادرة قومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين

وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في إطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات ويعادل لترا من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر ماليًا للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.



تقليل التكلفة والحفاظ على البيئة أهم مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

عدة مميزات يحظى بها أصحاب السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ومنها

- الحفاظ على البيئة وجودة الهواء داخل المدن لان الغاز الطبيعي يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة الصادرة من احتراق الوقود.

- خفض التكلفة المالية مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، خاصة تكاليف الصيانة.

- توفير استيراد الوقود السائل للبنزين والسولار، لأن مصر تنتج حوالي نصف احتياجاتها، وتعمل على استيراد الباقي من الخارج، وتوفير العملة الصعبة.

أهم عيوب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز

عدم توافر محطات الغاز الطبيعي في مصر بشكل كاف.

تشويه الشنطة الخلفية للسيارة لوجود أسطوانة الغاز.

عوامل الأمان والسلامة، فعلى الرغم من أن أسطوانات الغاز يتم اختبارها قبل الاستخدام لكنها تفتقر للعديد من وسائل الأمان.

تقليل عمر المحرك، لأن أسطوانات الغاز الطبيعي تعد حملا إضافيا على السيارة، ويشكل ضغطا إضافيًا على محرك السيارة، الذي صمم على وزن السيارة، وبالتالي يقلل عمر المحرك الافتراضي.

طرق تحويل السيارات إلى غاز طبيعي بدون أي تعديل على الموتور، وتتضمن عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الآتى:

1-جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي.

2- لا يتم إلغـاء وقود البنزين فى حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

3- يتم إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك.

4- إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

5-لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات.

6- يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

7-اسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.