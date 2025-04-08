الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

خروج مجدي شطة من محبسه في 13 أبريل بعد قضاء عقوبة 6 أشهر في قضية مخدرات

مجدي شطة، فيتو
مجدي شطة، فيتو

 كشف مصدر مطلع أن مجدي شطة مؤدي المهرجانات الذي يقضي عقوبة حبسة في قضية مخدرات صادرة ضد  6 أشهر من المقرر أن يخرج من محبسه فى يوم 13 أبريل، حيث تنتهي مدى عقوبة حبسه 6 أشهر على ذمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، منذ ضبطه بمنطقة المرج.

وكان مجدي شطة صدر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات، وقام بإعادة الإجراءات بعد الحكم وتم تخفيفه لمدة 6 أشهر.

 

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات مجدي شطة على حكم سجنه 10 سنوات، وقضت بتخفيف عقوبته إلى الحبس 6 أشهر في اتهامه بحيازة مخدرات في منطقة المرج.

وقال مصدر قضائي إن مجدي شطة تنتهي عقوبته في 13 أبريل المقبل.

  

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مجدي شطة قضية مخدرات المواد المخدرة

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