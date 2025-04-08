الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

زوجة تلاحق زوجها بدعاوى حبس ونفقة بمليون جنيه في الجيزة

زوجة ترفع دعاوي حبس
زوجة ترفع دعاوي حبس ونفقة ضد زوجها،فيتو

أقامت ربة منزل دعوى حبس، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بجنوب الجيزة، اتهمته فيها بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بمتجمد النفقة البالغة وفقا للمستندات مليون جنيه.

وقالت الزوجة في دعواها: "زوجي وعشرة عمري هجرني لمدة تجاوزت العامين، تهرب فيها من النفقات وحقوق أبنائي، كما لاحقته بدعوى تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الواقع علي بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية بإجمالي ٢٥٠ ألف جنيه".

وأضافت: “زوجي ميسور الحال، ويمتلك دخلا سنويا كبيرا وفقا لتحريات الدخل، ولكنه يرفض الإنفاق علي، ويتحايل لحرماني من النفقات بادعائه أنه ملاحق بالديون”. 

 

وتابعت الزوجة: “زوجي طردني من منزلي بالقوة، وحاول التحايل لإجباري علي العيش في مسكن غير لائق ورفض سداد أجر  مسكن، وعندما لاحقته بدعوي تمكين منزل الزوجية هددني وتعدي على بالضرب المبرح، مما دفعني لملاحقته بـالدعاوي، سالفة الذكر”.


 

منها أحكام متجمد النفقة، أسباب وضع اسمك على قوائم ترقب الوصول ومنع السفر بالمطارات

احذر، الإعدام عقوبة الشهادة الزور في هذه الحالة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمحكمة الأسرة أحكام قضائية النفقة

الأكثر قراءة

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور مع وزير التعليم قبل وفاته (فيديو)

لم يصدقه مسئولو النادي، قرار مادي غريب لـ محمد صلاح يفاجئ ليفربول

مفاجأة، زيزو وقع عقود انتقاله للأهلي وحصل على المقابل المالي (فيديو)

بعد تأكيد توقيعه للأهلي، إبراهيم فايق: بكره يوم مهم في قصة زيزو

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع معظم الأصناف والبلطي يقفز إلى 100 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الموز البلدي لـ 25 جنيها وقفزة جديدة باليوسفي

منوعات

المزيد

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

حتمية ويجب أن نستعد، الصحة العالمية تحذر من ظهور جائحة جديدة على غرار كورونا

كانت بتحاول تنقذ طفل، العثور على ملكة جمال ميانمار مدفونة تحت أنقاض مبنى انهار أثناء الزلزال (صور)

بعد اعتراضها على دعم إسرائيل، مايكروسوفت تطرد المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد

المزيد

خدمات

المزيد

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية