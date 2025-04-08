زوجة تلاحق زوجها بدعاوى حبس ونفقة بمليون جنيه في الجيزة

أقامت ربة منزل دعوى حبس، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بجنوب الجيزة، اتهمته فيها بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بمتجمد النفقة البالغة وفقا للمستندات مليون جنيه.

وقالت الزوجة في دعواها: "زوجي وعشرة عمري هجرني لمدة تجاوزت العامين، تهرب فيها من النفقات وحقوق أبنائي، كما لاحقته بدعوى تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الواقع علي بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية بإجمالي ٢٥٠ ألف جنيه".

وأضافت: “زوجي ميسور الحال، ويمتلك دخلا سنويا كبيرا وفقا لتحريات الدخل، ولكنه يرفض الإنفاق علي، ويتحايل لحرماني من النفقات بادعائه أنه ملاحق بالديون”.

وتابعت الزوجة: “زوجي طردني من منزلي بالقوة، وحاول التحايل لإجباري علي العيش في مسكن غير لائق ورفض سداد أجر مسكن، وعندما لاحقته بدعوي تمكين منزل الزوجية هددني وتعدي على بالضرب المبرح، مما دفعني لملاحقته بـالدعاوي، سالفة الذكر”.





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