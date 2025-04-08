الحبس عامين لسائق ميكروباص بتهمة دهس شخص في عين شمس

قضت محكمة جنح عين شمس بالحبس عامين لسائق ميكروباص بتهمة دهس شخص، ما أسفر عن مصرعه بدائرة قسم شرطة عين شمس.

البداية كانت بتلقي مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، متوفي متأثرا بإصابته، بعد أن صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره الطريق، ولاذ قائد المركبة بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه بخشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف المتهم أنه لم يقصد دهس المجني عليه وفوجيء به يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من السيطرة علي السيارة وصدمه

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