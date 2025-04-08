أسرة ضحية دهس نجل الفنان محسن منصور بأكتوبر تتسلم جثمانه

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة ضحية حادث دهس نجل الفنان محسن منصور في أكتوبر، وتسليمها لذويه تمهيدًا لتشييع جثمانه.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمانٍ مالي في واقعة قتل خطأ بعد تصالح والد المجني عليه المتوفى، وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية.

تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة أول أكتوبر بوقوع حادث سير أمام أحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، أسفر عن وفاة أحد الأشخاص.

وقد ثبت من التحقيقات أن المتهم -نجل فنان مشهور- فوجئ أثناء قيادته سيارته بالمجني عليه يعبر الطريق، فلم يتمكن من تفاديه، واصطدم به، مما أدى إلى وفاته.

وبفحص رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة الخاصة بالمتهم تبين سريانهما.

وبإجراء المعاينة لمحل الحادث، تبين وجود آثار فرامل بالطريق، وعدم وجود ممر مخصص لعبور المشاة أو كاميرات مراقبة في محيط مكان الحادث.

وبسؤال والد المتوفى قرَّر بتصالحه مع المتهم، وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بضمانٍ مالي.

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