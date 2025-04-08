فيديو يرصد سيارة ربع نقل محملة أطفال بالإسكندرية، وتحرك عاجل من الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتحميل عدد من الأطفال بالصندوق الخلفى للسيارة والسير برعونة بالإسكندرية.. وضبط مرتكب الواقعة.

فيديو يرصد سيارة ربع نقل محملة أطفال..وتحرك عاجل من الشرطة بالإسكندرية

تعود تفاصيل الواقعة لرصد أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بقيام قائد سيارة "ربع نقل" بتحميل عدد من الأطفال بالصندوق الخلفى للسيارة، والسير برعونة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، معرضًا حياتهم والآخرين للخطر.

فيديو يرصد سيارة ربع نقل محملة أطفال..وتحرك عاجل من الشرطة بالإسكندرية



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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