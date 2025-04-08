الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة لـ طمس اللوحات المعدنية بالقاهرة

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة ل طمس اللوحات المعدنية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بثنى اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة.

القبض على قائد سيارة ل طمس اللوحات المعدنية 

 

رصدت أجهزة الأمن،  منشورا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعليق مدعوم بصورة لسيارة ملاكى، تضمن قيام قائدها بثنى اللوحة المعدنية الخلفية ، حال سيره بأحد الطرق السريعة بالقاهرة.
 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من  تحديد السيارة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما.

 

تعرف على عقوبة طمس اللوحات المعدنية 

وتضمنت تعديلات قانون المرور تغليظ بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973، الصادرة بحق المخالفات المرورية،   لكل من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية أو طمس بعض أرقامها، حيث تقع عليه عقوبة تتراوح قدرها ما بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل إلى 6 أشهر وهذه المخالفة لا يمكن التصالح فيها.

 

كما يتم معاقبة من يقوم بتغيير لون اللوحات المعدنية عقوبة من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح فيها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تتراوح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها.

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من جانبها اتخذت النيابة العامة اجراءات حاسمة اتجاه جرائم إخفاء أرقام اللوحات المعدنية أو طمسها، فى محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

وكلف المستشار محمد شوقي النائب العام كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

 

ووجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار  بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

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