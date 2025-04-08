المحكمة الإسرائيلية العليا تصدر أمرًا احترازيًا يمنع إقالة رئيس الشاباك

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، أنها أصدرت أمرًا احترازيًا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، كما حظرت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين بديل له في الوقت الراهن.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية داخل إسرائيل، ووسط جدل واسع حول صلاحيات الحكومة في إجراء تغييرات على المناصب الأمنية العليا خلال الأزمات.

تايمز أوف إسرائيل: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يغادر اليوم الولايات المتحدة متوجها إلى إسرائيل بعد زيارة مخيبة للآمال.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن العاصمة متوجها إلى إسرائيل الساعة 12 ظهرا، وفقا لمكتبه.

ووفق الصحيفة، يعود نتنياهو بعد زيارة مخيبة للآمال إلى البيت الأبيض، رفض خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الإسرائيلية، وأعلن عن محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وكان نتنياهو أعرب عن دعمه الحذر للدبلوماسية تجاه إيران، لكنه شدد على ضرورة منع إيران من امتلاك القنبلة، في حين أعلن ترامب عن اجتماع رفيع المستوى يوم السبت.

وفي الوقت نفسه، حذر ترامب من أنه "إذا لم تنجح المحادثات.. فسيكون يوما سيئا للغاية على إيران".

وفي حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، عقب لقائه نتنياهو قال ترامب إن المحادثات بدأت وستستمر يوم السبت.

وقال ترامب: "نجري محادثات مباشرة مع إيران، وقد بدأت. ستعقد يوم السبت. لدينا اجتماع مهم للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث. وأعتقد أن الجميع متفقون على أن التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل".

وبدأ نتنياهو، الذي سافر بشكل غير متوقع من بودابست إلى واشنطن العاصمة بدعوة من ترامب، مؤيدا بحذر لمبادرة ترامب.

و قال نتنياهو إنه إذا كانت الدبلوماسية قادرة على القضاء بشكل كامل على البرنامج النووي الإيراني، فإن ذلك سيكون "شيئا جيدا"، ولكن لا بد من وقفة بطريقة أو بأخرى.

وأضاف نتنياهو: "نحن متحدون في هدف منع إيران من امتلاك أسلحة نووية". وقال: "إذا أمكن تحقيق ذلك دبلوماسيا، وبشكل كامل، فأعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا".

وأكد نتنياهو: "لكن مهما حدث، علينا التأكد من عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".

من جهة أخرى، رفض ترامب الالتزام إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 17% التي فرضها على إسرائيل يوم الاثنين.

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان سيلغيها: "حسنا، نحن نتحدث عن تجارة جديدة كليا - ربما لا".

وكانت إسرائيل تأمل في تجنب مرسوم ترامب الشامل الأسبوع الماضي بفرض رسوم على الواردات العالمية. وبدلا من ذلك، فرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 17% على الرغم من رفع جميع الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات الأمريكية في محاولة في اللحظة الأخيرة لتجنبها.

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