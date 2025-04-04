الجمعة 04 أبريل 2025
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أخبار مصر

رسوم ترامب الجمركية تتسبب في انخفاض أسعار النفط بمستهل تعاملات اليوم

انخفاض اسعار النفط،فيتو
انخفاض اسعار النفط،فيتو
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انخفضت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 4 ابريل  (2025) بأكثر من 1%، مقتربة من تحقيق أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أشهر طويلة، وذلك نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

نشوب حرب تجارية بسبب الرسوم الجمركية 

وبحسب الارقام فإن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تُثير مخاوف كبيرة من نشوب حرب تجارية عالمية، قد تؤثر سلبًا في الطلب على النفط. 

وكانت أسعار النفط قد انخفضت بأكثر من 6.5% في ختام تعاملات أمس الخميس  لتهبط من مستوياتها قرب 75 دولارًا للبرميل من خام برنت، إلى حدود الـ70 دولارًا للبرميل، متأثرة بإعلان الرسوم الجمركية. 

وتقترب أسعار النفط العالمية من تحقيق أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عدة أشهر، لا سيما مع هبوطها مجددًا إلى ما دون الـ70 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 7:00 صباحًا  بتوقيت مكة المكرمة) انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم يونيو 2025، بمقدار 76 سنتًا، وبأكثر من 1%، لتصل إلى 69.38 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم مايو2025، بمقدار 78 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 66.13 دولارًا للبرميل، وفق الأسعار المعلنه.

وكان خام برنت القياسي في طريقه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر 2024، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط في طريقه لتحقيق أكبر خسائر له. 

وأدّى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم الجمركية  إلى انخفاض أسعار النفط الخام، إلا أن تأثيره كان أشد في أماكن أخرى.

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