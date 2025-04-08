زغلول صيام يكشف سر تواجد زيزو في سفارة أمريكا.. ورسالة اللاعب للرئيس الأمريكي.. ومش لازم كل حاجة أهلي وزمالك!!!

قررت اليوم أن أتقمص دور كاتب القصة... ليس هذا فقط، ولكن عمل سيناريو وحوار.. وأتمنى أن تنال القصة والسيناريو والحوار إعجاب السادة القراء.. هنا لابد أن أجعل بطل قصتنا، وهو النجم أحمد سيد زيزو، يرتدي الثوب الأبيض ويمتطي الحصان ويصبح بطل الأبطال.. طالما أننا في القصة التي لا تنتهي أو ربما على وشك النهاية مع تواجده صباح اليوم في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة السفر إلى بلاد العم سام للمشاركة في مونديال الأندية مع النادي الأهلي.

ظلمتم الرجل... عارفين زيزو كان في السفارة بيعمل إيه؟! زيزو ذهب باعتباره قدوة شباب مصر وقرر أنه يتحرك ولا يقف صامتًا ويرسل رسالة عاجلة للرئيس الأمريكي ترامب الذي يطيح في العالم شرقًا وغربًا... زيزو -قدوة الشباب- طالب الرئيس الأمريكي بالتوقف عن دعم الكيان إياه وإيقاف المجازر التي تحدث لأشقائنا الفلسطينيين، وبالمرة كمان يفك القيود الجمركية الجائرة... شفتوا ظلمنا الرجل إزاي... الزيارة لم يكن الهدف منها لا تأشيرة ولا دياولو وليس لها علاقة بالأهلي أو الزمالك.

زيزو كان يقوم بدور وطني وليس له علاقة بمسألة تجديد عقده مع الزمالك أو التعاقد مع الأهلي...

تصدقوا قصة وسيناريو ينفع فيلم، لكن بالطبع النهاية ستظل مفتوحة حتى يظهر الفارس مرتديًا الأحمر وعلى حصان أحمر في مونديال أمريكا... والجماعة الذين كانوا يغازلون الجمهور من أن اللاعب جدد وخلاص الموضوع في طور النهاية اكتشفوا أن كلامهم كله أونطة، خاصة الأخ الذي كان يعد لمؤتمر صحفي في لندن... لندن حتة واحدة!!!

وأفكر جديًا في عمل جزء ثانٍ من مسلسل زيزو الهابط ورحلة مشاركته في مونديال الأندية والاستمرار في خطة الخداع، وأن حلم زيزو هو توجيه رسالته للشعب الأمريكي خلال تواجده هناك، وأن وجوده في الأهلي كان بدافع وطني في المقام الأول وليس حبًا في الفانلة الحمراء، لأن الفانلة البيضاء هي عشقه الأول والأخير... وتكون النهاية عودة الابن الرشيد إلى أحضان بيته الأبيض، ولا يمنع من وجود شيكابالا وحازم إمام الكبير وميدو وكل الشلة إياها!!!

فيه إيه لو كانت إدارة الزمالك المحترمة خرجت وقالت إننا فشلنا في التجديد لزيزو، وأن مطالبه لا تستطيع خزينة الزمالك تحملها، حتى تكون الجماهير على علم بكل الحقائق بدلًا من اللعب بمشاعرهم، ولكن دائمًا نعيش في عالم قصص الأحلام...

لن تكون قصة زيزو هي الأخيرة في مسلسلات الوهم في كرة القدم المصرية طالما تواجدت إدارات تلعب على مشاعر الجماهير الغلابة... الناس سبقتنا بقرون ضوئية ونحن ما زلنا نبحث هل بند الـ8 سنين في صالح الرياضة أم ضد مصلحتها؟!

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