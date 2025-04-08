وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد عددًا من مدارس التل الكبير (صور) 

أجرى أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدارس إدارة التل الكبير التعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

المدارس المستهدفة بالزيارة

شملت الزيارة مدارس التل الرسمية لغات، وناصر الابتدائية، وأبو عاشور الإعداديه، ومحمد عبد الدايم الابتدائية، وأبو عيادة تعليم أساسي التابعة لإدارة التل الكبير التعليمية ، بحضور علاء عثمان مدير إدارة التل الكبير التعليمية، ومحمد زكي وكيل الإدارة .

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

انتظام الدراسة داخل الفصول

خلال الزيارة، تابع وكيل وزارة التعليم في محافظة الإسماعيلية انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، ومستوى الانضباط العام، وكثافة الحضور الطلابي، كما اطلع على كراسات الواجبات والحصة، وأجرى حوارات مباشرة مع المعلمين للتعرف على واقع العملية التعليمية داخل المدارس، وآليات تقييم الطلاب، وتفعيل القواعد المنظمة للغياب، بما يضمن الجدية والانضباط.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

توزيع استبيان البكالوريا على الطلاب

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية بضرورة توزيع الاستبيان الخاص بآراء أولياء أمور الطلاب حول نظام البكالوريا المصرية البديل للثانوية العامة، وأيضا تدريب طلاب الصف الثالث الإعدادي على الامتحانات بنظام البوكليت والمقرر تعميمها على جميع مدارس الجمهورية خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على سرعة إعداد وتنفيذ خطة تشجير وتجميل ودهانات المدارس، وتنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الضعاف لتنمية مهارات القراءة والكتابة.

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