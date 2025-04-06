وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع إجراءات تطبيق نظام البوكليت (صور)

ترأس أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اجتماعًا موسّعًا بمديرى الادارات التعليمية، اليوم الأحد، لمناقشة آليات تنفيذ تكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإجراءات الحاسمة لضبط امتحانات الشهادة الإعدادية وتطبيق نظام البوكليت.



وتابع تنفيذ استبيان نظام البكالوريا للثانوية العامة، وتعزيز الانضباط المدرسي في مدارس الإسماعيلية، وتهيئة المدارس إداريًا وتعليميًا وغيرها من الأمور الهامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية، ولفيف من قيادات تعليم الاسماعيلية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

بداية الاجتماع بحضور مديرى الإدارات التعليمية

فى مستهل الاجتماع وجه وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، التهنئة للحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك، وناقش انضباط سير العملية التعليمية بعد استئناف الدراسة عقب اجازة العيد.

تحقيق الانضباط داخل المدارس

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تضافر الجهود المبذولة والتعاون بين جميع أطراف المنظومة التعليمية بالاسماعيلية لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس وتقديم بيئة تعليمية وتربوية جاذبة.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم إلى مواصلة الإلتزام بالكثافات الطلابية لأقل من ٥٠ طالبا في الفصل الواحد، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ التقييمات الأسبوعية والشهرية، ونسب حضور الطلاب في المدارس، وتسجيل الغياب بشكل يومى إلى جانب تنفيذ البرامج العلاجية لتحسين مستوى الطلاب.

جانب من الاجتماع،فيتو

كما تم عرض توجيهات وزير التربية والتعليم بتعميم نظام البوكليت في امتحانات نهاية العام للشهادة الاعدادية لأهمية هذا النظام في الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، موجها بعرض النماذج الاسترشادية للامتحانات بنظام البوكليت من خلال "الصفحة الإعلامية لمديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية" بجميع المدارس الإعدادية.

عمل استبيان موجه للطلاب وأولياء الأمور حول البكالوريا

وتناول الاجتماع إطلاق الوزارة لاستبيان موجه لطلاب وأولياء الأمور في الصف الثالث الإعدادي، في إطار استكمال الحوار المجتمعي حول مقترح نظام البكالوريا المصرية، وأوضح أن الاستبيان يستهدف أولياء الأمور للطلاب في كافة المدارس الإعدادية، بهدف جمع آرائهم حول تفضيلاتهم بين نظام البكالوريا المصري والنظام الحالي للتعليم الثانوي، وذلك لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة حول تطوير النظام التعليمي.

وفى نهاية الاجتماع شدد وكيل الوزارة علي ضرورة الانتهاء من دهانات المدارس وتشجيرها خلال الأسابيع القادمة تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم بتوفير بيئة نظيفة وجميلة للطلاب.

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