الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غليان في معسكر الزمالك بعد أنباء توجه زيزو للسفارة الأمريكية

زيزو
زيزو

حالة من الغليان والتوتر ضربت معسكر الزمالك الذي يستعد لمواجهة سيليتنبوش الجنوب إفريقي، والمقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية؛ بسبب الأنباء القوية التي ترددت عن أن أحمد مصطفي  “زيزو” نجم الفريق، توجه إلى السفارة الأمريكية كي يستخرج تأشيرة سفر لأمريكا، تمهيدًا للانضمام للأهلي  الذي سيشارك في كأس العالم للأندية هناك.

وسيطرت حالة من الصدمة على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصًا أنه قبل مباراة مصيرية، ولكن حتى المصادر تؤكد أنه لا يوجد أي تأكيد رسمي من اللاعب بأنه لم يتوجه للسفارة من عدمه، وبالتالي الجلسة المنتظرة بين زيزو ومسؤولي الزمالك أصبحت أكثر سخونة من أي وقت مضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مصطفي “زيزو” احمد مصطفي السفارة الأمريكية كأس العالم للأندية في كأس العالم للأندية معسكر الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك بالزي الأبيض في مباراة الغد أمام بطل جنوب أفريقيا

الأكثر قراءة

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

"فقد عقله"، هذيان المقاول الهارب محمد علي يثير غضب المصريين

تحذير جديد من الخطيب لمسئولي الأهلي بسبب زيزو

زيزو في السفارة الأمريكية بالقاهرة، ما القصة؟

غليان في معسكر الزمالك بعد أنباء توجه زيزو للسفارة الأمريكية

السيسي وماكرون يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

منوعات

المزيد

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

المزيد
الجريدة الرسمية