غليان في معسكر الزمالك بعد أنباء توجه زيزو للسفارة الأمريكية

حالة من الغليان والتوتر ضربت معسكر الزمالك الذي يستعد لمواجهة سيليتنبوش الجنوب إفريقي، والمقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية؛ بسبب الأنباء القوية التي ترددت عن أن أحمد مصطفي “زيزو” نجم الفريق، توجه إلى السفارة الأمريكية كي يستخرج تأشيرة سفر لأمريكا، تمهيدًا للانضمام للأهلي الذي سيشارك في كأس العالم للأندية هناك.

وسيطرت حالة من الصدمة على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصًا أنه قبل مباراة مصيرية، ولكن حتى المصادر تؤكد أنه لا يوجد أي تأكيد رسمي من اللاعب بأنه لم يتوجه للسفارة من عدمه، وبالتالي الجلسة المنتظرة بين زيزو ومسؤولي الزمالك أصبحت أكثر سخونة من أي وقت مضى.

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