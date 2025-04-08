رياح ساخنة مثيرة للرمال والأتربة تضرب الوادي الجديد (صور)

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، موجة من الرياح الساخنة، وارتفاع في درجات الحرارة، ضمن الموجة التي ستتعرض لها أغلب أنحاء الجمهورية.

وتشهد محافظة الوادي الجديد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث ستصل العظمى إلى 40 درجة مئوية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن هذه الموجة الحارة ستستمر حتى الأربعاء 9 أبريل 2025، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات مئوية.

تُعزى هذه الظاهرة الجوية إلى تأثر البلاد بمنخفض خماسيني، وهو نظام جوي يتميز برياح جنوبية غربية حارة وجافة محملة بالرمال والأتربة، ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ. تحدث هذه المنخفضات عادةً في فصل الربيع، وتؤثر على مناطق واسعة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك مصر.

صحة الوادي الجديد: إجراءات عاجلة لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة

رفعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمرافق الصحية كافة وذلك في ضوء التوقعات الجوية التي أفادت بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستشهدها البلاد في الأيام المقبلة.

صرح بذلك الدكتور شريف صبحي، مدير مديرية الصحة بالوادي الجديد، وأضاف، قائلا: إنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية في القطاع الصحي بالمحافظة، تحسبًا للتأثيرات المحتملة من هذه التغيرات المناخية، وتستمر هذه الحالة من الطقس غير المستقر حتى نهاية الأسبوع.

حيث من المتوقع أن يشهد الجو نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة وارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وبناءً على تعليمات غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، التي جرى إبلاغها إلى جميع الجهات الصحية بالمحافظة، جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمرافق الصحية كافة، ويشمل ذلك المستشفيات العامة، المركزية، التخصصية والنوعية، حيث تم وضع خطة طوارئ دقيقة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث نتيجة هذه الظروف المناخية القاسية.

وأوضح شريف، أن الإجراءات العاجلة التي جرى توجيهها لجميع المنشآت الصحية في الوادي الجديد تتضمن ما يلي:

1.رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات والعيادات، مع التأكد من جاهزية الطواقم الطبية لاستقبال أي حالات طارئة.

2.زيادة عدد النوبتجيات في أقسام الطوارئ لضمان استجابة سريعة في حال حدوث حالات طارئة.

3.مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أدوية الطوارئ وغاز الأكسجين، وذلك لتلبية الاحتياجات الملحة التي قد تنجم عن الحالة الجوية.

4.التأكد من توافر أكياس الدم والبلازما بكميات كافية وبمختلف الفصائل في المستشفيات، لضمان عدم حدوث أي نقص قد يعرض حياة المرضى للخطر.

5.فحص وصيانة الأجهزة الطبية بشكل دوري، مع التأكد من صلاحية عمل أجهزة أقسام الطوارئ بشكل خاص، حتى يتمكن الطاقم الطبي من التعامل مع أي حالات طارئة بشكل فعال.

6.ضمان توافر مصادر بديلة للكهرباء والمياه في جميع المنشآت الصحية لضمان استمرارية العمل حتى في حالة انقطاع الكهرباء أو المياه بسبب الرياح العاتية.

7.تشغيل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية، إلى جانب الغرف الفرعية في جميع الإدارات الصحية والمستشفيات، اعتبارًا من صباح يوم الأحد 6 أبريل 2025، لمتابعة سير العمل عن كثب.

8.الإبلاغ الفوري عن أي طارئ أو حدث إلى غرفة الطوارئ الرئيسية بالمديرية، مع ضرورة سرعة التواصل مع غرفة طوارئ وزارة الصحة وغرفة طوارئ المحافظة لضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية.

9.التأكيد على ضرورة الإبلاغ من غرفة طوارئ المديرية إلى غرفة طوارئ وزارة الصحة وغرفة طوارئ المحافظة فور وقوع أي حادث.



0.موافاة المديرية بكشوف النوبتجيات، بالإضافة إلى كشوف الأطباء المرافقين لسيارات الإسعاف في حالات التحويل.

وأضاف مدير الصحة أنه جرى التنبيه على جميع المستشفيات بالإبلاغ الفوري في حال وجود أي عجز في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وكذلك في حال حدوث أعطال بالأجهزة الطبية أو بمرافق المياه والكهرباء أو مصادرها البديلة، مع اتخاذ الإجراءات السريعة لتصحيح الوضع.

وِأشار إلى أنه يأتي هذا الاستعداد في إطار حرص محافظة الوادي الجديد على حماية صحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، في ظل التغيرات المناخية التي باتت تؤثر بشكل ملحوظ على جميع أنحاء البلاد، فيما تواصل الجهات الصحية في المحافظة استعداداتها المكثفة للتعامل مع أي تطورات قد تطرأ نتيجة موجة الطقس القادمة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على سلامة جميع المواطنين.

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