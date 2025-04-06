الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى انخفاض الرؤية بهذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشرقية ومناطق من الوادى الجديد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20
 

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