مصرع شابة سقطت من منزلها بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

لقيت شابة مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر سقوطها من منزلها بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شابة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين وفاة " ب.م.س"، 16 عامًا إثر سقوطها من منزلها بعمارات حي "ميتالكو" بمدينة الخارجة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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