الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

تحذير عاجل من الرياح المثيرة للأتربة تحجب الرؤية على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد، ووسط سيناء والسواحل الشرقية ومناطق من الوادى الجديد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

انقلاب في حالة الطقس، الأرصاد الجوية تكشف عن موجة حارة وعواصف ترابية غدا

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

انقلاب في حالة الطقس، الأرصاد الجوية تكشف عن موجة حارة وعواصف ترابية غدا


تبدأ غدا درجات الحرارة فى الارتفاع على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

 

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