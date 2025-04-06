محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة

تفقد اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، يرافقهما العقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد، عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية شمال مدينة الخارجة، لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة.

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال تطوير اللاند سكيب، ورصف مواقف السيارات المجاورة للبنك الأهلي، مع توجيهات بإنهائها خلال الأسبوع الجاري، حيث اطمأن على التشطيبات النهائية لمبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومشروع الخيمة البدوية التي سيتم تزويدها بمصلى ولوحات فنية تعكس ماهية التراث المحلي.

شهدت جولة محافظ الوادي الجديد، تفقده أعمال تطوير القاعة الرئيسية، موجها بزيادة طاقتها الاستيعابية وتجهيزها بشاشتين للعرض و1000 مقعد، وزخرفة الجدران بلوحات تراثية، كما تفقد مبنى الضرائب والملاعب الرياضية، مؤكدًا على ضرورة استبدال الشبكات التالفة وتوفير أماكن انتظار مريحة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان خدمة المواطنين بشكل أمثل.

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