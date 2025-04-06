اليوم، استئناف الدراسة بمدارس الوادي الجديد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

استأنف طلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية، بمحافظة الوادي الجديد، الدراسة اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وفق القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وانتهت المدارس بإدارات الوادي الجديد التعليمية الخمس من استعدادتها لعودة الطلاب للانتظام مرة أخرى بالفصل الدراسي الثاني، واستقبال الطلاب بها، حيث تزينت جميع المدارس لاستقبال الطلاب، ورفعت العلم المصري أعلى مبانيها، كما انتهت المدارس من أعمال نظافة الفصول ودورات المياه وساحات المدارس.

ومن جانبه شدد الدكتور سامي فضل دياب مدير التعليم بالوادي الجديد على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، مؤكدًا على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارًا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية، بداية من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ حتى يوم الجمعة الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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