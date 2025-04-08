الثلاثاء 08 أبريل 2025
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صحة ومرأة

4 تعليمات مهمة من هيئة الدواء لتجنب التفاعلات الدوائية

ادوية
ادوية

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح عامة لمنع حدوث التداخلات الدوائية، نظرا لأن استخدام الأدوية معا يمكن أن يؤثر على فاعلية كلا منهم ويسبب آثار جانبية.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن هذه النصائح تتضمن:

١-يجب علي الطبيب المعالج أو الصيدلي معرفة الادوية التي يحصل عليها المريض، حتى الأدوية التي لا يحتاج صرفها الي روشتة، مثل: المستحضرات العشبية، والمكملات الغذائية، وكذلك النظام الغذائي، والتاريخ المرضي؛ قبل وصف أي دواء جديد.​

٢-مراجعة النشرة الداخلية للمستحضرات الصيدلية لأنها تحتوي علي معلومات هامة عن التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معها.​

٣-استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي عن الأعراض المحتملة في حالة حدوث تداخلات دوائية، وكيفية متابعتها والتعامل معها.​

٤-استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأدوية التي تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية، وكذلك الأدوية التي تسبب الحساسية.​

كما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للتعامل مع الآثار الجانبية لأدوية الكورتيزون

نصائح للتعامل مع الآثار الجانبية لأدوية الكورتيزون

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي ضرورة اتباع الآتي:

١- تناول الدواء صباحًا مع وجبة الإفطار لتقليل عسر الهضم.

٢-التزم بنظام غذائي متوازن ومارس الرياضة بإنتظام لتجنب زيادة الوزن.

٣- لا توقف الدواء فجأة، واستشر طبيبك لتقليل الجرعة تدريجيا.

ووجهت هيئة الدواء نصائح للمرضى الذين يتناولون دواء الوارفارين، وهو من الأدوية المستخدمة لمرضي القلب والسيدات الحوامل والمرضي الذين يحتاجون تناول أدوية تمنع الجلطات وتسبب سيولة في الدم.

وتضمنت هذه النصائح: 

١-الحرص عند استخدام الباراسيتامول، واستخدامه لفترات قصيرة وبجرعات محدودة، والرجوع إلى الطبيب المعالج قبل البدء في استخدام أي أدوية أو مسكنات من شأنها أن تتفاعل مع الوارفارين ليحدد ما يلزم من متابعة.​

٢-إبلاغ الطبيب فورًا إذا ظهرت أي أعراض نزيف أثناء العلاج بالوارفارين.​

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٣-استشارة الصيدلي بخصوص التفاعلات الدوائية الأخرى للوارفارين، والحرص على معرفة الأدوية التي تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية الصداع والبرد، وكذلك حساب الجرعات الآمنة التي يمكن تناولها من هذه الأدوية خلال اليوم. 

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