الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: حملات مكثفة لمتابعة جاهزية المستشفيات خلال أيام عيد الفطر

حملات تفتيش على منشآت
حملات تفتيش على منشآت الرعاية الصحية، فيتو
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان في إطار خطتها الشاملة للتأمين الطبي خلال عيد الفطر المبارك، عن تكثيف الحملات الرقابية لفرق الرعاية العاجلة في مختلف المحافظات، لضمان انتظام العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة والحضانات، فضلًا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية الأساسية.

 وقد شملت هذه الجولات التفقدية حتى الآن 78 مستشفى في 20 محافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية لتغطية جميع مستشفيات الجمهورية.

تعزيز الحملات الرقابية على المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة رفع درجة الاستعداد، وتعزيز الحملات الرقابية على المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية، في إطار خطة التأمين الطبي الخاصة بعيد الفطر المبارك.

 

تفعيل أرقام الطوارئ لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة


وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم التشديد على مديريات الشؤون الصحية والجهات التابعة لها بضرورة تعزيز الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، مع ضمان استمرار العمل على مدار الساعة، كما تم تفعيل أرقام الطوارئ 137 و16474، لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة، وتوجيه المرضى إلى أماكن الخدمات الطبية التخصصية الطارئة، لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة في أقرب وقت.

وأضاف عبد الغفار أن الوزارة راجعت المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن الأزمات والطوارئ بجميع المحافظات، كما تم اتخاذ إجراءات لتأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، بالتنسيق مع بنوك الدم الرئيسية وغرفة النداء الآلي (137)، لضمان تلبية الاحتياجات الفورية للمرضى، وأوضح أنه تم التحقق من كفاءة مخزون الأكسجين، وصلاحية المولدات، وتوافر الوقود اللازم لتشغيلها في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى أن الإدارة تعمل بجاهزية قصوى، حيث تتابع غرفة الرعايات المركزة عملها على مدار 24 ساعة لتلقي المكالمات عبر الخط الساخن 137، كما تستقبل الاستشارات الطبية لحالات التسمم والجلطات القلبية ضمن مبادرة "كل ثانية حياة" من خلال الرقم 16474، ويتم تنسيق تسكين الحالات المسجلة في مشروع "رعايات مصر"، بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، عبر منظومة إلكترونية متكاملة لتسريع عمليات النقل وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

 

الصحة تنصح بهذا المشروب للتخلص من الانتفاخ وعسر الهضم في العيد

الصحة: استمرار إصدار شهادات الميلاد والوفاة وتصاريح الدفن خلال أيام العيد


وأشار الصدفي إلى أنه تم رفع جاهزية فرق الانتشار السريع على مستوى المحافظات، بالتنسيق مع مركز التحكم الرئيسي في الوزارة لمواجهة أي طوارئ محتملة، كما تواصل فرق الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة تنفيذ حملاتها الميدانية لمراقبة سير العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة، وذلك لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتأمين الخدمات الصحية خلال الأعياد والمناسبات التي تشهد تجمعات جماهيرية كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستقبال والطوارئ الحملات الرقابية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الس الرعايات المركزة الفطر المبارك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة توافر المستلزمات الطبية توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار لوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة تنصح بهذا المشروب للتخلص من الانتفاخ وعسر الهضم في العيد

الصحة اللبنانية: استشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية (فيديو)

بعد انتشار الوباء في 16 مقاطعة، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

الأكثر قراءة

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

التعليم تكشف موعد استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

مصادر: زيادة أسعار البنزين تجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

بعد استهدافه بغارة صهيونية، من هو حسن بدير مسؤول ملف فلسطين بحزب الله؟

خطوة جديدة وعرض مغر من ليفربول لـ محمد صلاح

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

منوعات

المزيد

بريطانية تلقي ثروة بيتكوين بقيمة 3.8 مليون دولار في القمامة

العائلات تفترش الأرض في ثاني أيام العيد بحديقة الأزهر (صور)

إقبال متزايد من العائلات على الحديقة الدولية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

هدوء في منطقة وسط القاهرة بثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء، 350 جنيها لهذا النوع

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم ثاني أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية